إيران والسعودية: التنسيق الإقليمي مهم لوقف تصاعد التوترات بالمنطقة

دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، إلى مواصلة المشاورات الوثيقة بين دول المنطقة؛ بما يسهم في دعم الاستقرار في غرب آسيا، وحماية مصالح جميع الدول.

جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي جمع الوزيرين، اليوم الأربعاء، وبحثا خلاله آخر التطورات الإقليمية، في ظل أوضاع سياسية وأمنية متشابكة تشهدها المنطقة، وذلك وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية.

وأكد وزير الخارجية السعودي، بحسب البيان، حرص المملكة العربية السعودية على دعم الاستقرار الإقليمي، مشددا على أهمية الحلول السياسية والدبلوماسية في التعامل مع التحديات القائمة؛ بما يحد من التصعيد، ويفتح المجال أمام التهدئة.

وجاء هذا التواصل، في توقيت حساس، مع استمرار التوتر بين إيران والولايات المتحدة، حيث عززت واشنطن وجودها العسكري في منطقة غرب آسيا، ووجهت رسائل حازمة لطهران بشأن ضرورة التوصل إلى اتفاق، أو مواجهة احتمالات تصعيد عسكري.

وفي المقابل، حذر مسؤولون إيرانيون، من أن أي عمل عسكري سيُقابل بـ"رد حاسم"، مع تأكيدهم في الوقت ذاته على الانفتاح على المسار الدبلوماسي والحوار، ما يضع التحركات السياسية الإقليمية في دائرة الاهتمام كأحد مسارات احتواء الأزمة.