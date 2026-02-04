قفزة تاريخية لـ إيلون ماسك كأغنى رجل في العالم.. هل وصل إلى القمة المطلقة؟

في خطوة تاريخية تهز المشهد المالي العالمي، أصبح إيلون ماسك أول شخص في التاريخ تتجاوز ثروته 800 مليار دولار، محطما جميع الأرقام القياسية السابقة.

تشير تقديرات حديثة إلى أن قرار دمج شركة xAI المتخصصة بالذكاء الاصطناعي ضمن SpaceX قد عزز مكانة إيلون ماسك كأغنى شخص في التاريخ من حيث القيمة الاسمية للثروة، متخطيا بذلك شخصيات تاريخية بارزة مثل جون د. روكفلر، بارون ماوا، ومانسا موسى.

تظهر هذه القفزة أن النجاح المالي لا يقتصر على تقلبات الأسهم، بل يرتبط بالتحكم الاستراتيجي في الأسواق ودمج الأصول بذكاء، وبينما تركز غالبية العناوين على نجاحات تسلا، فإن المحرك الأساسي لهذه الزيادة غير المسبوقة يكمن في الدمج الاستراتيجي بين شركتي SpaceX وxAI.

الصفقة التي صنعت رقما قياسيا: دمج xAI مع SpaceX

ارتفعت ثروة إيلون ماسك لتصل وفق فوربس إلى 852 مليار دولار بعد دمج SpaceX لشركة الذكاء الاصطناعي xAI، في صفقة جعلت من الاثنين عملاقا تقنيا يقدر بنحو 1.25 تريليون دولار.

من خلال دمج xAI بقيمة 250 مليار دولار مع SpaceX بقيمة 1 تريليون دولار، جمع ماسك بين الذكاء الاصطناعي، الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، والفضاء في نظام واحد متكامل.

يتيح هذا الدمج لتقنية الذكاء الاصطناعي "Grok" التفاعل مع شبكة ستارلينك وعقود الدفاع التابعة لـSpaceX، ما يحول الإمبراطورية إلى بنية تحتية عالمية لا تقل أهمية عن اقتصادات بعض الدول.

إيلون ماسك يكسر كل الأرقام القياسية

لماذا تعتبر SpaceX جوهرة تاج ثروة ماسك؟

بينما يرتبط اسم إيلون ماسك غالبا بتقلبات أسهم تسلا، فإن SpaceX أصبحت قاعدة صلبة ومستقرة تدر أرباحا ضخمة:

- قفزة التقييم: تضاعفت قيمة SpaceX خلال أشهر قليلة، لتصل إلى تريليون دولار.

- السيطرة في الفضاء: آلاف الأقمار الصناعية وعقود بمليارات الدولارات مع ناسا ووزارة الدفاع تجعلها بنية تحتية عالمية ضرورية.

- الاكتتاب العام المرتقب: توقع المحللون طرحا عاما ضخما في 2026 قد يدفع القيمة السوقية إلى 1.5 تريليون دولار، مما يجعل ماسك أول تريليونير في التاريخ.

صعود سريع: أربع مراحل خلال أربعة أشهر

منذ أكتوبر 2025، سجل إيلون ماسك أربعة إنجازات مالية رئيسية:

- 500 مليار دولار (أكتوبر 2025): مدفوعة بارتفاع سهم تسلا.

- 600 مليار دولار (ديسمبر 2025): بعد ارتفاع تقييم SpaceX.

- 700 مليار دولار (أواخر ديسمبر 2025): عقب استعادة خيارات أسهم تسلا الضخمة في المحكمة.

- 800 مليار دولار وأكثر (فبراير 2026): بعد دمج SpaceX مع xAI.

الآن، تتفوق ثروة إيلون ماسك بحوالي 600 مليار دولار على صاحب المركز الثاني، لاري بيج، الذي تقدر ثروته بنحو 281 مليار دولار.

ما يعنيه هذا للعالم المالي

استراتيجية إيلون ماسك المتمثلة في “الدمج للوصول إلى القمة” تقدم نموذجا مثيرا للجدل ولكنه فعال في عالم الأعمال، من خلال التحكم كطرفي شراء وبيع في صفقاته الخاصة، عزز سيطرته وزاد من شفافية تقييم أصوله حسب شروطه.