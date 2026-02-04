أكاديمية مصر للطيران تشارك في معرض Wings India Airshow 2026

شاركت أكاديمية مصر للطيران للتدريب بجناح متميز في معرض Wings India Airshow 2026 وهو من أكبر معارض الطيران المدني في أسيا والذي أقيم في الفترة من 28 إلى31 يناير، بمشاركة دولية واسعة، منهم قادة صناعة الطيران عالميًا وصناع القرار ووفود أكثر من 20 دولة وذلك لاستعراض إمكانيات الأكاديمية المتطورة وعرض كل ما هو جديد في المجال التدريبي.

وأوضح الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أن مشاركة أكاديمية مصر للطيران للتدريب في فعاليات معرض Wings India تمثل امتدادًا مباشرًا لرؤية مصر للطيران الهادفة إلى توسيع نطاق حضورها الدولي وتعزيز دورها كمركز إقليمي معتمد في مجالات التدريب وصناعة الطيران، ويعكس ما وصلت إليه مصر للطيران من تطور في منظومة التدريب، وقدرتها على المنافسة وتقديم خدمات تدريبية وفق أعلى المعايير العالمية.

ومن جانبه صرح الطيار وليد سليمان رئيس أكاديمية مصر للطيران أن الأكاديمية تحرص من خلال هذه المشاركة على فتح ءافاق جديدة للتعاون مع شركات الطيران العالمية، واستعراض برامجها المعتمدة دوليًا في المجالات المختلفة، حيث أصبحت نموذجًا يُحتذى به في المنطقة، بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية متقدمة، ومدربين معتمدين، وبرامج تدريبية تواكب المعايير الدولية.

وخلال المعرض أعلنت أكاديمية مصر للطيران للتدريب عن البدء في مراحل تركيب وتشغيل جهاز محاكاة الطيران الكامل طراز B737-Max في مقرها بالقاهرة، والذي تم تصنيعه بواسطة الشركة الأمريكية Flight Safety، وسيكون الجهاز جاهزًا للتدريب خلال الربع الثاني من 2026 وذلك بعد اجتياز الاختبارات والحصول على الموافقات اللازمة من وكالة سلامة الطيران الأوروبية EASA وسلطة الطيران المدني المصري، وسيضاف جهاز B737-Max إلى مجموعة أجهزة المحاكاة المتاحة لدينا، بما في ذلك B737-NG، B777، A320 (neo & ceo)، وA330/340، مما يعزز قدرتنا على تقديم برامج تدريب متقدمة.

وخلال المعرض ولتعزيز جهودنا الاستراتيجية لتوسيع نطاق التواجد في السوق الهندي وتعزيز تأثيرنا العالمي، تم تكريم شركة Birdman Aviation، شريكنا الموثوق في السوق الهندي، بمناسبة مرور أكثر من عشر سنوات من التعاون المثمر والعمل سويًا في مجال تدريب الطيارين علي طرازات الطائرات المختلفة.

هذا وقد ضم وفد الأكاديمية مصطفى عبدالعال مدير عام التسويق، ورانيا رياض رئيس قسم مبيعات الطيران، وتم خلال المعرض عرض أنشطة الأكاديمية المتنوعة من خلال جناحها الذي تم تصميمة ليبرز روح الحداثة والتطور الذى تشهده الأكاديمية فى الفترة الأخيرة، حيث استقبل الجناح العديد من الزوار وقادة الصناعة فى السوق الهندي والأسيوي، وشارك الجميع في مناقشات هامة حول البرامج التدريبية المتطورة.

ومن الجدير بالذكر أن أكاديمية مصر للطيران للتدريب هي مؤسسة مرموقة في مجال تدريب الطيران، تهدف إلى تطوير وتأهيل الجيل القادم من محترفي الطيران من خلال برامج تدريب عالية الجودة وشراكات فعالة.