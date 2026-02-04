قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران والسعودية: التنسيق الإقليمي مهم لوقف تصاعد التوترات بالمنطقة
من العلمين إلى الأسواق العالمية.. تعاون مصري-تركي يستهدف 3 مليارات مستهلك
بعد قرار عودته رسميًا.. كل ما تريد معرفته عن نظام التعليم المدمج
أسعار آيفون 17 بعد التخفيض في مصر تبدأ من 69 ألف جنيه
خالد البلشي: التغيير الوزاري يجب أن يشمل السياسات وليس الوجوه فقط
نقيب الصحفيين: الهيئات الإعلامية تحتاج إلى تعديل القوانين الحاكمة
السفير التركي بالقاهرة: زيارة أردوغان لمصر فتحت القلوب.. والعلاقات بين البلدين تشهد تطورًا غير مسبوق
رجعوا للزملاء حقوقهم.. خالد أبو بكر: الصحافة ضمير الأمة
«الكذب» العقوبة الأكبر.. خالد البلشي: الصحفي مسئول عن التحقّق من مصادره بدقة | فيديو
السيطرة على حريق شب بمخزن أحذية في شبين القناطر بالقليوبية
منتج مسلسل روح OFF: مشاركة البلوجر في العمل اعتمدت على الموهبة لا الإغراء
بقيمة 90 جنيها.. تراجع سعر الذهب في مصر نهاية اليوم
روسيا تتهم زيلينسكي بعرقلة التسوية وربط استمرار الحرب ببقائه في السلطة

زيلينسكي
زيلينسكي
محمد البدوي

قال حسين مشيك، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إن المشهد السياسي في روسيا لم يشهد حتى الآن صدور موقف رسمي واضح يحدد الرؤية الروسية المباشرة تجاه جولة المفاوضات الأخيرة، موضحًا أن أبرز التصريحات في هذا الشأن جاءت على لسان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بعد دقائق من انتهاء المحادثات التي عُقدت في أبوظبي.

تصريحات لافروف والمفاوضات

وأوضح مشيك، خلال مداخلة مع الإعلامية داليا أبو عميرة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن بعض الأوساط داخل روسيا رأت عدم وجود ارتباط مباشر بين تصريحات لافروف وتلك المفاوضات، معتبرة أنها تعكس موقفًا عامًا أكثر منه تعليقًا مباشرًا على نتائج المحادثات.

وأشار إلى أن وزير الخارجية الروسي اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعدم إبداء رغبة حقيقية في الدخول في مفاوضات جادة أو التوصل إلى تسوية سياسية، معتبرًا أن استمرار الحرب بات مرتبطًا ببقاء زيلينسكي في السلطة، وهو ما يعكس الرؤية الرسمية الروسية تجاه القيادة الأوكرانية في المرحلة الحالية من الصراع.

 إطالة أمد الحرب

وأضاف مشيك أن لافروف وجّه انتقادات حادة إلى عدد من الدول الأوروبية والغربية، متهمًا إياها بالسعي إلى إطالة أمد الحرب عبر الانخراط المباشر في الصراع، من خلال إرسال قوات إلى الأراضي الأوكرانية.

ولفت إلى أن وزارة الخارجية الروسية كانت قد أكدت في وقت سابق رفضها القاطع لأي وجود لقوات تابعة لحلف شمال الأطلسي «الناتو» داخل أوكرانيا، مشددة على أن أي قوات من هذا النوع، في حال انتشارها، ستُعد أهدافًا مشروعة للقوات المسلحة الروسية.

سعر الذهب عيار 21

بعد تراجعه 800 جنيه| كم سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر؟

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يصدر 13 قرارا عاجلاً قبل بداية الترم الثاني في المدارس

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية - بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس.. استعلم الآن عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر

برقم الجلوس.. نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

كسوة الكعبة

الفضائح تتوالى.. وثائق تكشف تسهيل وصول كسوة الكعبة إلى إبستين

الفتاة

أخد رقمها من ملفها الطبى.. القبض على طبيب تحرش بفتاة عبر الهاتف بالإسكندرية

حرارة الصيف في قلب الشتاء.. هل يتكرر سيناريو فبراير 2019 غدًا؟

درجات حرارة غير مسبوقة في قلب الشتاء.. هل يتكرر سيناريو فبراير 2019؟

متهم

خيانة في "بيت مهجور".. حين تحولت "القطة" إلى فخ لافتراس براءة صغيرين على يد ابن عمهما بأسيوط

الشيخ عويضة عثمان

هل الفرح بشهر رمضان وتعليق الزينة بدعة؟.. أمين الفتوى يوضح

مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

كيف تدعم مُحارب السرطان؟ الأزهر يقدم 6 نصائح تدخل السرور على قلب المرضى

هل المحاليل والحقن أثناء الصيام تُفطر؟

هل المحاليل والحقن أثناء الصيام تُفطر؟.. أمين الفتوى يجيب

خشاف رمضان.. أطيب مشروب على سفرة الإفطار

من الإفطار للسحور.. خطة كاملة لإنقاص الوزن فى شهر رمضان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟

بتزيد في الشتا.. طريقة علاج التهابات اللثة

ياسر جلال ورضوى الشربيني

ياسر جلال يكشف عن مشروع جديد مع رضوى الشربيني | اعرف الحكاية

المتهمين

القبض على شخصين تعديا على سيدتين بعصا خشبية بأسوان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

