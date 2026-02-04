روسيا تتهم زيلينسكي بعرقلة التسوية وربط استمرار الحرب ببقائه في السلطة

قال حسين مشيك، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إن المشهد السياسي في روسيا لم يشهد حتى الآن صدور موقف رسمي واضح يحدد الرؤية الروسية المباشرة تجاه جولة المفاوضات الأخيرة، موضحًا أن أبرز التصريحات في هذا الشأن جاءت على لسان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بعد دقائق من انتهاء المحادثات التي عُقدت في أبوظبي.

تصريحات لافروف والمفاوضات

وأوضح مشيك، خلال مداخلة مع الإعلامية داليا أبو عميرة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن بعض الأوساط داخل روسيا رأت عدم وجود ارتباط مباشر بين تصريحات لافروف وتلك المفاوضات، معتبرة أنها تعكس موقفًا عامًا أكثر منه تعليقًا مباشرًا على نتائج المحادثات.

وأشار إلى أن وزير الخارجية الروسي اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعدم إبداء رغبة حقيقية في الدخول في مفاوضات جادة أو التوصل إلى تسوية سياسية، معتبرًا أن استمرار الحرب بات مرتبطًا ببقاء زيلينسكي في السلطة، وهو ما يعكس الرؤية الرسمية الروسية تجاه القيادة الأوكرانية في المرحلة الحالية من الصراع.

إطالة أمد الحرب

وأضاف مشيك أن لافروف وجّه انتقادات حادة إلى عدد من الدول الأوروبية والغربية، متهمًا إياها بالسعي إلى إطالة أمد الحرب عبر الانخراط المباشر في الصراع، من خلال إرسال قوات إلى الأراضي الأوكرانية.

ولفت إلى أن وزارة الخارجية الروسية كانت قد أكدت في وقت سابق رفضها القاطع لأي وجود لقوات تابعة لحلف شمال الأطلسي «الناتو» داخل أوكرانيا، مشددة على أن أي قوات من هذا النوع، في حال انتشارها، ستُعد أهدافًا مشروعة للقوات المسلحة الروسية.