ندوات دينية برمضان في بيوت ثقافة الإسماعيلية

يعقد بيوت ثقافة الإسماعيلية، عدة ندوات دينية في شهر رمضان الكريم، يحاضر فيها الداعية أبوبكر اشتيوي، وعدة شيوخ أخرين.

وذكر أبوبكر اشتيوي مجموعة من الإرشادات المهمة للإمام عند إمامة المصلين في رمضان؛ بهدف ضمان صحة الصلاة وتعزيز الخشوع وتأثيرها الروحي على المأمومين.

وأكد "ابوبكر اشتيوي " -على أهمية تنقية النية قبل الصلاة، وضرورة حسن الأداء الصوتي للقرآن مع الالتزام بالأحكام الصحيحة، مشيرًا إلى أن الخشوع وحضور القلب أهم من تقليد أصوات الآخرين.

كما شدد على ضرورة معرفة أحكام الطهارة والصلاة بدقة، والحرص على الوقف والابتداء الصحيح في القراءة، مع مراعاة أحوال المصلين في الطول والقصر أثناء الصلاة والدعاء، وعدم تكلف السجع في الدعاء مع التركيز على الدعاء المأثور.

وأضاف ابوبكر اشتيوي أن الإمام يجب أن يكون قدوة حسنة للأطفال والشباب، وأن يتابع قضايا المجتمع ويستعين بالقرآن في حل مشكلات المأمومين، مع التأكيد على التواضع وحسن التعامل مع المصلين، وعدم انتظار التكريم أو المكافأة منهم.