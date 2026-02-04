ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، فوائد مشروب بذور الكرفس على الريق.

وأضاف خبير التغذية ، ان كوب من مغلي معلقه صغيره بذور الكرفس على الريق مشروباً عشبياً غنياً بالفوائد الصحية، أبرزها دعم صحة العظام (غني بالكالسيوم والمنغنيز)، تعزيز الهضم، إدرار البول، والمساعدة في خفض ضغط الدم، والتهابات المفاصل والنقرس، بالإضافة إلى تعزيز الدورة الدموية.

فوائد مغلي بذور الكرفس التفصيلية:

١- صحة العظام: يحتوي على معادن أساسية مثل الكالسيوم والمنغنيز التي تعزز صلابة العظام.

٢- الجهاز الهضمي: يساعد في تخفيف انتفاخات البطن، الغازات، ويحسن صحة المعدة، كما يعالج القرحة الهضمية.

٣- مضاد للالتهابات والمفاصل: يحتوي على مركبات تحارب التهاب المفاصل الروماتويدي والنقرس.

٤- ضغط الدم والقلب: يساهم في خفض ضغط الدم المرتفع وتقليل الكوليسترول.

٥- تنظيف الجسم (ديتوكس): يعمل كمدر قوي للبول، ويساعد في طرد السموم وحمض اليوريك من الجسم.

٦- تعزيز المناعة، تقليل آلام الدورة الشهرية، دعم صحة الكبد، وتعزيز القدرة الجنسية لدى الرجال.