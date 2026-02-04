عندي اتنين.. منتج عمل مسلسل روح off يعلق بعد قرار نقابة الممثلين بإيقاف مسلسله

علق المنتج بلال صبري على الجدل الأخير الذي حدث بعد توقف مسلسله الأخير روح أوف بطولة الفنان منذر ريحانة والذي كان من المُقرر مشاركته في دراما رمضان المُقبل لعام 2026، كما وجه رسالة لبعض من المُنتقدين.



وقال بلال في فيديو عبر حسابه عبر موقع فيسبوك: "لو مسلسل وقف عندي مسلسلين تاني عادي واحد يقف وبهديكم أغنية بحب أغيظهم لـ محمد رمضان كان عملها يريح الشمتانين".

وكانت قد أصدرت الشركة المنتجة لمسلسل «روح أوف»، برئاسة المنتج بلال صبري، بيانًا رسميًا؛ للرد على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب المنشور الذي نشره الفنان علاء فيفتي، وتحدث خلاله عن تفاصيل واقعة تعرّضه لموقف خطير في أثناء تصوير أحد مشاهد العمل بسبب استخدام شمروخ.

وأكد البيان، أن ما ورد في منشور علاء فيفتي، لا يعكس حقيقة ما جرى داخل موقع التصوير، مشيرًا إلى أن الفنان منذر ريحانة لم يكن خائفًا في أثناء تصوير المشهد، وأصَرَّ على مسك الشمروخ بنفسه، وكان قلبه جامدًا.

ونفى البيان بشكل قاطع، تحميل منذر رياحنة، أي مسؤولية عن الواقعة، مشددًا على أن تنفيذ المشاهد تم وفق الضوابط الفنية، وتحت إشراف كامل من المخرج وفريق السلامة المختص.

وأوضح البيان أن علاء فيفتي غادر موقع التصوير عقب الواقعة، دون إخطار إدارة الإنتاج، أو تقديم أي شكوى رسمية في حينها، وهو ما دفع فريق العمل إلى استكمال التصوير بصورة طبيعية، قبل أن يتم تداول تفاصيل الواقعة لاحقًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون الرجوع إلى الشركة المنتجة.

وأضافت الشركة، أن ما أُثير بشأن عدم التواصل “غير دقيق”، حيث أوضحت أن علاء فيفتي اتصل مرة واحدة فقط بالمنتج بلال صبري بعد وقوع الحادث، ولم يتواصل بأي شكل مع الفنان منذر ريحانة، مؤكدة أن أبوابها كانت ولا تزال مفتوحة للتعامل مع أي ملاحظات تتعلق بسلامة المشاركين في العمل.

وشدد المنتج بلال صبري على حرص الشركة الكامل على سلامة جميع العاملين في مسلسل «روح أوف»، ورفضه الزج بأسماء نجوم العمل أو تحميلهم مسؤوليات لم تثبت صحتها، داعيًا إلى تحري الدقة وعدم تداول معلومات غير موثقة قد تسيء إلى أطراف العمل.