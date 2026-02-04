أشرف زكي: أي ظهور لـ«بلوجر» بدون موافقة النقابة يُعد مُخالفة صريحة| فيديو

أعلن النقيب أشرف زكي، رئيس نقابة المهن التمثيلية، إيقاف مسلسل «روح» بشكل نهائي، ومنعه من العرض خلال الموسم الرمضاني لعام 2026، نظرًا لمخالفته الصريحة لتعليمات وقرارات النقابة.

لوائح النقابة والقوانين المنظمة

وأوضح أشرف زكي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة» المذاع عبر قناة «المحور»، أن القرار جاء بعد توجيه أكثر من تنبيه وتحذير لمنتج العمل بضرورة الالتزام بلوائح النقابة والقوانين المنظمة للعمل الفني، مشيرًا إلى استمرار تجاهل المنتج لتلك التعليمات.

وأكد رئيس نقابة المهن التمثيلية أن النقابة تمنع تمامًا الاستعانة بـ«البلوجرز» في الأعمال الفنية، وأن أي ظهور لهم دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة يُعد مخالفة صريحة.

تنظيم العمل الفني

وأشار إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو تنظيم العمل الفني وضمان التزام الجميع بالقوانين واللوائح المعمول بها، مؤكدًا أن أي شخص موهوب ومعترف به من خلال الجهات والمؤسسات المعنية بالنقابة لا يشمله هذا المنع، إذ يترك الأمر لتقدير النقابة وإمكاناته الفنية.

وأوضح أشرف زكي أنه في حال قيام المنتج بمعالجة المخالفة وحذف ظهور «البلوجرز» من العمل، فلن تلزم النقابة المنتج بسداد أي رسوم أو غرامات إضافية، أما في حال ظهور أي «بلوجر» في إحدى حلقات المسلسل، فسيُسجل ذلك كمخالفة رسمية على الإنتاج.

واختتم زكي تصريحاته بالتأكيد على أن الإجراءات المتخذة لا تُعد بلاغًا شخصيًا، مُشددًا على أن التعامل مع المخالفات يتم وفقًا للوائح النقابة بشكل صارم، لضمان الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة للعمل الفني.