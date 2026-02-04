فلامنجو البرازيلي يفتح الباب أمام عودة نجم ريال مدريد

فتح فريق فلامنجو البرازيلي، اليوم الأربعاء، الباب أمام عودة فينيسيوس جونيور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني.

وقال خوسيه بوتو، المدير الرياضي لنادي فلامنجو في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "الباب مفتوح له دائمًا، عقد فينيسيوس على وشك الانتهاء، لن نضطر لدفع أي شيء لريال مدريد".

وأضاف: "لقد أرسل لي فينيسيوس هدية لطيفة، قميصاً موقعاً باسمه، لا يمكنك السعي وراء هؤلاء اللاعبين إلا إذا كانوا يرغبون حقاً في الانضمام، الأمر يعتمد على فينيسيوس أكثر من اعتمادنا عليه".

وكان فينيسيوس لاعبًا في صفوف فريق فلامنجو قبل الرحيل في عام 2018 إلى ريال مدريد مقابل 45 مليون يورو.

ويرتبط فينيسيوس بعقد مع نادي ريال مدريد حتى صيف 2027.