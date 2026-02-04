جاهزية أرنولد لمواجهة ريال مدريد أمام فالنسيا

كشفت تقارير صحفية، عن جاهزية ترينت ألكسندر أرنولد، لاعب نادى ريال مدريد، لمواجهة فالنسيا المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدورى الإسبانى.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة « ماركا» الإسبانية، فإن ألكسندر شارك فى تدريبات ريال مدريد التى أقيمت اليوم الأربعاء ليتأكد جاهزيته لمواجهة فالنسيا القادمة.

وتقام مباراة ريال مدريد أمام فالنسيا مساء يوم الأحد المقبل بالجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدورى الإسبانى.

وكان أرنولد قد غاب عن ريال مدريد خلال الفترة الماضية بعد تعرضه للإصابة فيالركبة.