نصيحة لإمام وأمنية الأهلي ورسالة شيكا.. أبرز تصريحات كهربا تكشف المستور

أكد محمود عبد المنعم «كهربا»، لاعب الأهلي السابق، تمسكه بانتمائه للنادي الأهلي، معربًا عن أمنيته في العودة مجددًا لارتداء القميص الأحمر، رغم عدم تلقيه أي تواصل رسمي من إدارة النادي حتى الآن.

وأوضح كهربا أن رحيله عن الأهلي كان من أصعب القرارات في مسيرته الكروية، كما أعلن فسخ تعاقده مع نادي القادسية الكويتي بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية، ليصبح لاعبًا حرًا وفق لوائح فيفا.

ووجّه نصيحة لإمام عاشور بضرورة الحفاظ على فرصة اللعب للأهلي، مؤكدًا أن النادي كنز حقيقي.

كما نفى وجود أي خلاف بينه وبين محمود عبد الرازق «شيكابالا»، مشددًا على قوة العلاقة بينهما.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي: