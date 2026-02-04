ست قوية ومسيطرة.. درة تكشف تفاصيل دورها فى علي كلاي

كشفت الفنانة درة، فى تصريحات تليفزيونية عن تفاصيل دورها ضمن أحداث مسلسل" علي كلاي" ، والمقرر عرضه خلال عرضه خلال شهر رمضان القادم.

وقالت درة: دوري في مسلسل علي كلاي ست قوية ومسيطرة، عندها حب امتلاك، و مش بتسيت حقها، مفيش شىء مشترك بيني وبين الشخصية.

تدور أحداث مسلسل «علي كلاي» في إطار اجتماعي شعبي، حيث يجسد أحمد العوضي شخصية «علي»، ملاكمًا سابقًا يعيش في حي حلوان الشعبي، ويعمل في تجارة قطع غيار السيارات، إلى جانب إدارته دار أيتام، قبل أن تتشابك حياته مع صراعات متعددة تمتد بين العمل والعلاقات العاطفية والاجتماعية.

أبطال مسلسل «علي كلاي»

مسلسل «علي كلاي» من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته إلى جانب أحمد العوضي ودُرّة نخبة من النجوم، من بينهم محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، ريم سامي، يارا السكري، محمود البزاوي، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقي، بسام رجب، إلى جانب عدد من الوجوه الشابة.