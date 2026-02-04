رئيس النواب يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على 4 اتفاقيات دولية

رفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب ، الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء، بعد الموافقة على 4 اتفاقيات دولية، مع الدعوة إلي جلسة لاحقة تعقد في تمام الساعة 11 صباح يوم الأثنين الموافق 16 فبراير 2026.

وشملت الاتفاقيات، قرار رئيس الجمهورية رقم (735) لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان متوسطة الدخل (MIC-TAF) بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي قدرها 499 ألف وحدة حسابية، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 730 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج "دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي" بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.

يأتي ذلك إلي جانب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 651 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع "تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء (صديقة البيئة) لمراكز التدريب المهني في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا، بقيمة 10 ملايين دولار.

أيضا وافق المجلس علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن المنحة المقدمة من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) لمشروع توفير سفينة دعم الغوص بقيمة 3.478 مليار ين ياباني.

