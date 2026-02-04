قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة
بعد تأكيد مصادر حكومية.. إجراءات التعديل الوزاري وفق اللائحة الداخلية لمجلس النواب
رئيس نقل النواب يكشف لـ"صدى البلد" أسباب سحب الحكومة لمشروع قانون المرور
دهب وفلوس كتير.. تفاصيل ضبط عصابة المخدرات بالمقطم
محامي بدرية طلبة يطالب بتعويض مليون جنيه في قضية سب وقذف إعلامي شهير
محافظة القاهرة ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال شهر رمضان
18 شهيدا بينهم 14 في حيي التفاح والزيتون بمدينة غزة منذ فجر اليوم
إعلام عبري: استعدادات لاستهداف مواقع عسكرية بغزة بعد إصابة ضابط
تعادلات بلا نكهة وأهداف قليلة.. الجولة 20 تفضح أزمة الإبداع الهجومي فى دوري روشن السعودي
بعد فتح رفح مجددا.. ماذا يخطط ترامب لغزة في المرحلة المقبلة؟
مرتبات تصل إلى 35 ألف جنيه.. وزارة العمل تقدم فرص عمل بمشروع الضبعة النووية
قفزة تاريخية في أسعار الذهب والفضة اليوم
تحقيقات وملفات

سيدة سوهاج بعد هدم والدها لمنزلها باللودر والقبض عليه: “ماحدش يتدخل بيني وبين أبويا”|خاص

الأب المتهم
رنا أشرف

استغاثت سيدة تُدعى منال كمال، في العقد الرابع من عمرها، مطلقة منذ عامين وأم لثلاث بنات، بالجهات المعنية للتدخل العاجل وحمايتها، عقب قيام والدها بهدم منزلها باستخدام لودر في دائرة مركز دار السلام جنوب محافظة سوهاج.

وقالت السيدة إن والدها أقدم على هدم المنزل الذي كانت تقيم فيه برفقة بناتها بقرية صديق المنشاوي التابعة لعرب الصبحة، رغم كونه مسكنها الوحيد، مؤكدة أنه يسعى لإجبارها على التنازل عن المنزل، وفق روايتها.

معنديش أي مصدر دخل غير شغلي وبصرف على بناتي لوحدي

وأوضحت أنها قامت بشراء المنزل من خلال عملها في مجال التسويق العقاري بإحدى القرى المجاورة، والذي تعتمد عليه كمصدر دخل وحيد للإنفاق على بناتها الثلاث، في ظل عدم حصولها على أي نفقة أو دعم مادي منذ طلاقها قبل عامين.

بعد الهدم اضطريت أمشي أنا وبناتي من غير مكان بديل

وأضافت أن واقعة الهدم أجبرتها على مغادرة المنزل رفقة أطفالها دون وجود مكان بديل للإقامة، ما وضعها في ظروف إنسانية صعبة، مطالبة بتوفير الحماية اللازمة لها ولبناتها، واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بضمان حقها في السكن الآمن والحياة الكريمة.

ومن جانبها، أفادت الأجهزة الأمنية بأنه بالفحص تبين عدم تلقي بلاغات رسمية بالواقعة، وبسؤال الشاكية، والمقيمة بدائرة مركز شرطة دار السلام، أقرت بقيام والدها بهدم المنزل باستخدام لودر، على خلفية خلافات أسرية بينهما.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقه، وهو مزارع مقيم بذات الدائرة، بالإضافة إلى ضبط اللودر المستخدم في الواقعة، والذي تبين أنه بدون لوحات معدنية. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، مبررًا ذلك برفضه إقامة ابنته بمفردها ورغبته في إقامتها معه.

وجرى التحفظ على المركبة المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على جهات التحقيق المختصة

اللي حصل خلاف أسري ومش عايزة أطراف خارجية

وقالت منال كمال، في تصريحات خاصة لصدى البلد، إنها ترفض تدخل أي طرف في أزمتها الحالية، مؤكدة أن ما حدث يندرج في إطار خلاف أسري بينها وبين والدها، ولا ترغب في تصعيده أو الزج بأي أطراف أخرى في الأمر، مشددة على أنها لم تهاجم أحدًا، وإنما اكتفت برفض دخول أي أطراف خارجية، باعتبار أن ما جرى شأن أسري بينها وبين والدها فقط. 

وأضافت: “أنا برفض أي طرف في القصة دي، واللي حصل شأن أسري بيني وبين والدي فقط”.

