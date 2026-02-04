قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 28 من "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة
الطالب المصري يتفوق على الأجنبي بـ 5 مرات
الرئيس السيسي يبعث ببرقيتي تهنئة إلى الحاكم العام ورئيس وزراء نيوزيلندا بمناسبة العيد القومي
ارتفاع أسعار الذهب قرب 5100 دولار مدفوعة بتوترات ترامب وإيران.. فما القادم؟
الهلال الأحمر يستعد لتقديم الخدمات الإنسانية للمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين إلى مصر
ست قوية ومسيطرة.. درة تكشف تفاصيل دورها فى علي كلاي
قديم والمتهم محبوس.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو مـ.قتل سائق على يد ضابط شرطة
القصة الكاملة لمصرع عامل سقط من أعلى مئذنة مسجد تحت الإنشاء بسوهاج
أبو الغيط: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل أساليب عمل الحكومات العربية
محمد صلاح يحتفل برقم قياسي جديد مع ليفربول
معبر رفح يعمل بكامل طاقته لتيسير عودة الفلسطينيين
أخد رقمها من ملفها الطبى.. القبض على طبيب تحرش بفتاة عبر الهاتف بالإسكندرية
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة على الطرق وارتفاع الحرارة خلال الأيام المقبلة

هاجر ابراهيم

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك فرصا اليوم لتكون الشبورة المائية الكثيفة خلال فترات الصباح الباكر على مناطق من شمال الجمهورية، أدت إلى إنخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق، خاصة على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وأضاف الميقاتي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن درجات الحرارة اليوم أفضل من الأيام الماضية، والعظمي نهارا من 20 إلى 22 درجة مئوية، وتصل إلى 12 درجة خلال ساعات الليل، موضحا أن الأجواء شديدة البرودة ليلا، دافئة نهارا، وتميل للدفئ على بعض المناطق.

وتابع أن سرعات الرياح تعتبر معتدلة مقارنة بالأيام الماضية، ولكنها تكون نشطة نسبيا على أقصي السواحل الشمالية فى السلوم ومطروح، وقد تؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة.

وأشار إلى أن الأجواء اليوم مشمسة إلى حد كبير، ولكن بدءا من غدا الخميس تبدأ البلاد التأثر بكتل هوائية جنوبية، تعمل على إرتفاع فى درجات الحرارة، ومستمر حتي منتصف الأسبوع القادم، وتصل فيه القاهرة من 24 إلى 26 درجة، ويعد أعلي من المعدل الطبيعي، إضافة إلى نشاط الرياح الجنوبية، يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة.


 

فيروس قاتل ينتقل من الخفافيش يثير الذعر في آسيا.. أعراض تبدأ بسيطة ونهاية مرعبة

طريقة عمل الشاورما في البيت

بعد وفاة طفل.. كيف تتسبب جرعة بنج زائدة بالموت؟ ..تفسير طبي لما يحدث خلال دقائق

بعد منشور شمس البارودي.. تفاصيل صادمة عن كسر الحوض تُثير القلق وتكشف خطورة الحالة

