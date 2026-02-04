الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة على الطرق وارتفاع الحرارة خلال الأيام المقبلة

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك فرصا اليوم لتكون الشبورة المائية الكثيفة خلال فترات الصباح الباكر على مناطق من شمال الجمهورية، أدت إلى إنخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق، خاصة على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وأضاف الميقاتي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن درجات الحرارة اليوم أفضل من الأيام الماضية، والعظمي نهارا من 20 إلى 22 درجة مئوية، وتصل إلى 12 درجة خلال ساعات الليل، موضحا أن الأجواء شديدة البرودة ليلا، دافئة نهارا، وتميل للدفئ على بعض المناطق.

وتابع أن سرعات الرياح تعتبر معتدلة مقارنة بالأيام الماضية، ولكنها تكون نشطة نسبيا على أقصي السواحل الشمالية فى السلوم ومطروح، وقد تؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة.

وأشار إلى أن الأجواء اليوم مشمسة إلى حد كبير، ولكن بدءا من غدا الخميس تبدأ البلاد التأثر بكتل هوائية جنوبية، تعمل على إرتفاع فى درجات الحرارة، ومستمر حتي منتصف الأسبوع القادم، وتصل فيه القاهرة من 24 إلى 26 درجة، ويعد أعلي من المعدل الطبيعي، إضافة إلى نشاط الرياح الجنوبية، يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة.



