قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد عبد القادر يعلن الرحيل عن الأهلي برسالة مؤثرة
موقع «صدى البلد» ينعى والدة الزميل أحمد شوشة
توروب يمنح لاعبي الأهلي راحة اليوم من التدريبات
واشنطن توافق على نقل محادثاتها مع إيران من تركيا إلى سلطنة عمان
ترامب يتخذ قرارا هاما بشأن أفريقيا
المجلس الرئاسي الليبي: نؤكد ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب قيادته
تسليم جثـ.مان سيف الإسلام القذافي إلى قبيلته.. والدفن بسرت
رئيس النواب يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على 4 اتفاقيات دولية
الصحة تغلق 15 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بالجيزة والشرقية لمخالفات جسيمة
السفير الألماني بالقاهرة.. "بعد اذن القطة عندي ميعاد مهم"
هداف الدوري.. تعرف علي أرقام تريزيجيه مع الأهلي حتى الآن
غارات إسرائيلية مروعة.. 20 شهيدا في غزة.. واستئناف عبور المشاة في رفح بعد توقف قصير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

استعدادا لـ رمضان.. منال عوض: توفير 7823 منفذا ومعرضا لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، جميع المحافظات باتخاذ كافة الإستعدادات اللازمة لاستقبال شهر رمضان المبارك . 

الإستعدادات اللازمة لاستقبال شهر رمضان المبارك 

وأشارت وزيرة التنمية المحلية ، إلى أهمية التأكيد على توفير الحصص التموينية و البترولية والمحروقات يومياً لتلبية احتياجات المواطنين ، مع قيام مديريات التموين بحملات يومية على المحلات والمطاعم والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة، وضبط أية مخالفات، والإشراف على المخابز للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

كما شددت الدكتورة منال عوض ، علي ضرورة الإشراف على إقامة الشوادر والمعارض لتوفير السلع الغذائية الأساسية بكميات كافية وبأسعار مناسبة ، مع التأكيد على جاهزية المستشفيات / مرفق الإسعاف / الحماية المدنية على مستوي كل محافظة  مع التأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية وإتخاذ كافة التدابير اللازمة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أهمية 

رفع كفاءة الإنارة بكافة الشوارع والطرق والمناطق المحيطة بالمساجد والتشديد على إجراء الصيانة اللازمة لكافة أعمدة الإنارة وشكلها الجمالي ، ومراعاة الهوية البصرية بالشوارع والميادين حفاظاً على الذوق العام والشكل الحضارى. 

ووجهت الدكتورة منال عوض ، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتشديد على إستمرار أعمال النظافة بكافة الشوارع بنطاق المحافظة والرفع الفوري لكافة المخلفات والتراكمات وخاصة المناطق المحيطة بالمساجد والشوارع المؤدية إليها، مع تكثيف الحملات لإزالة كافة الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين.

كما أكدت وزيرة التنمية المحلية ، علي ضرورة قيام المحافظات بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين المساجد الكبرى والمكتظة بالمصلين خلال الشهر المبارك ، ووجهت الدكتورة منال عوض بتفعيل غرف العمليات بمركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة على مدار الساعة، وموافاة مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالوزارة بتقرير يومي يتضمن ما سبق مع الإخطار الفوري بأية ملاحظات ، بالإضافة إلى متابعة الاستعدادات اللازمة فى ضوء تقلبات حالة الطقس.

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى وجود حوالي ٧٨٢٣ منفذ ومعارض علي مستوي جميع محافظات الجمهورية لبيع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنين بأسعار مخفضة من بينها منافذ تابعة للوزارات والجهات الحكومية وبعضها يتبع الجمعيات والمؤسسات المجتمعية والمجتمع المدني والمبادرات الاجتماعية وغيرها بما يساهم في تغطية أكبر عدد من المدن والقري في مختلف المحافظات والتخفيف عن كاهل المواطنين . 

كما أشارت الدكتورة منال عوض إلى قيام الوزارة بالتنسيق والتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وباقي الوزارات والجهات المعنية والمحافظات لزيادة عدد المنافذ الثابتة والمتنقلة والشوادر  لتوفير جميع السلع للمواطنين قبل حلول الشهر الكريم .

التنمية المحلية منال عوض استعدادات شهر رمضان توفير السلع شهر رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

بعد هجوم جماهير الأهلي عليه .. رسالة مُفاجئة من إمام عاشور

أسعار الدواجن

ارتفاع جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء |كم يصل سعر الكيلو

صورة أرشيفية

الذهب يعاود الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

سيف الإسلام القذافي

بيان جديد .. النائب العام الليبي يكشف تفاصيل اغتيــ.ـال سيف الإسلام القذافي

دواجن بيضاء

الأوراك بـ 110 .. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

مباراة الأهلي والبنك الأهلي

خبير تحكيم يؤكد: الأهلي حُرم من ضربة جزاء حاسمة أمام البنك

إمام عاشور

إمام عاشور بين الأهلي والدوري الفرنسي .. وكيل اللاعب يكشف التفاصيل كاملة

الأب المتهم

سيدة سوهاج بعد هدم والدها لمنزلها باللودر والقبض عليه: “ماحدش يتدخل بيني وبين أبويا”|خاص

ترشيحاتنا

الابن ضحية الحريق

بعد مصرع سيدة وطفليها.. الأدلة الجنائية تفحص حريق منزل أوسيم

مستريح السيارات

محامي المتضررين من مستريح السيارات يطالب بالتعويض المدني 500 ألف جنيه

إصابة شخصين في إنهيار سقف منزل بأسيوط

إصابة شخصين في انهيار سقف منزل بأسيوط

بالصور

أسباب صادمة لقصر النظر بعد عملية الليزك

أسباب قصر النظر بعد عملية الليزك
أسباب قصر النظر بعد عملية الليزك
أسباب قصر النظر بعد عملية الليزك

طريقة عمل البط بالبرتقال ..وصفة سحرية

بط بالبرتقال
بط بالبرتقال
بط بالبرتقال

فيروس قاتل ينتقل من الخفافيش يثير الذعر في آسيا.. أعراض تبدأ بسيطة ونهاية مرعبة

فيروس قاتل ينتقل من الخفافيش يثير الذعر في آسيا.. أعراض تبدأ بسيطة ونهاية مرعبة
فيروس قاتل ينتقل من الخفافيش يثير الذعر في آسيا.. أعراض تبدأ بسيطة ونهاية مرعبة
فيروس قاتل ينتقل من الخفافيش يثير الذعر في آسيا.. أعراض تبدأ بسيطة ونهاية مرعبة

طريقة عمل الشاورما في البيت

طريقة عمل الشاورما في البيت
طريقة عمل الشاورما في البيت
طريقة عمل الشاورما في البيت

فيديو

علا رشدي

علا رشدي تشيع جثمان والدها بالدموع.. وأحمد السعدني أبرز الحاضرين

تصريحات كهربا

نصيحة لإمام وأمنية الأهلي ورسالة شيكا.. أبرز تصريحات كهربا تكشف المستور

"يا أسماء أنا أبوكي

«يا أسماء أنا أبوكي ونفسي أشوفك وهما بيضربوني».. فيديو صادم يُثير جدل السوشيال ميديا

السبب وراء اعتزال الموناليزا

عودة الموناليزا .. حكاية غياب بطلة «همام في أمستردام» 20 عامًا عن الفن | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد