تسليم جثـ.مان سيف الإسلام القذافي إلى قبيلته.. والدفن بسرت

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا نقلا عن وسائل إعلام ليبية، تفيد بتسليم جثمان سيف الإسلام القذافي إلى قبيلته، وأنه سيتم دفن جثمان سيف الإسلام القذافي في مدينة سرت.

كشف ‌‏المكتب السياسي لسيف الإسلام القذافي، أن نجل الرئيس الليبي السابق، كان صائما وكان يتحضر للإفطار في حديقة منزله عند اغتياله.

وقال ‌‏المكتب السياسي لسيف الإسلام، في تصريحات له: “جثمان سيف الإسلام لدى السلطات المختصة والطب الشرعي”.

وأضاف ‌‏المكتب السياسي لسيف الإسلام: “سيف الإسلام قتل بالرصاص في منزله‌، والمسلحون قفزوا من سور الحديقة وأطلقوا الرصاص على سيف الإسلام”.

وتابع: “نثق في فريق الحماية لسيف الإسلام القذافي”.

وأوضح أن “سيف الإسلام لم يكن مهتما بالحماية الأمنية ويتنقل بسيارة واحدة”.

فيما ذكرت تقارير إعلامية ‌‏نقلا عن مصادرها، أنه تم العثور على قتيلين آخرين مع سيف الإسلام القذافي.

‌‏ولفتت المصادر ‌‏إلى أن إحدى الرصاصات أصابت رأس سيف الإسلام القذافي، ما أدى إلى وفاته.



