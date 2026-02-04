رئيس إتصالات النواب لـ صدى البلد: تشريع جديد قريبا لوضع عقوبات على تطبيقات المراهنات والألعاب الإلكترونية

قال النائب أحمد بدوي ، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، إننا كلجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب نثمن قرار المجلس الأعلى للإعلام بتنفيذ حجب لعبة "روبلوكس" في مصر اعتبارًا من اليوم ، مشيرا إلى أننا ندعمه تشريعيا.

وأكد بدوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أننا كلجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أصدرنا توصيات بضرورة حجب جميع الألعاب الإلكترونية المخالفة ، كما أصدرنا أيضا توصيات بضرورة حجب تطبيقات المراهنات ومنهم موقع 1XBet.

وكشف رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن أن الأيام القادمة سيكون هناك تشريع لوضع عقوبات على تطبيقات المراهنات والألعاب الإلكترونية والتي تشكل خطوة على النشء ومن يروج لها لأنها تعتبر بمثابة مخالفة قانونية.

وكان قد أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026، بعد التنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قرارًا بتنفيذ حجب لعبة "روبلوكس" في مصر.

وكان عصام الأمير، نائب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أعلن عن اتخاذ المجلس قرارًا بحجب لعبة روبلوكس في مصر.

وتُعد لعبة Roblox من أكبر المنصات الترفيهية الإلكترونية على مستوى العالم، حيث تم إطلاقها عام 2006، ويستخدمها نحو 78 مليون شخص يوميًا، وتشير الإحصاءات إلى أن 60% من مستخدميها أطفال ومراهقون دون سن 16 عامًا.

ولا تقتصر روبلوكس على كونها لعبة واحدة، بل تتيح للمستخدمين إنشاء عدد غير محدود من الألعاب داخلها، ما يجعلها منصة مفتوحة ذات محتوى متغير يصعب السيطرة عليه بشكل كامل.