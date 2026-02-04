تخلصي من 5 كجم في أسبوع فقط.. رجيم سريع وآمن لحرق الدهون

رجيم سريع، الكثير من الأشخاص يبحثون عن طرق سريعة لخسارة الوزن، خاصة قبل المناسبات أو لمظهر أفضل. ولكن خسارة الوزن بشكل صحي تتطلب نظام غذائي متوازن مع الماء والنشاط البدني.

رجيم ينزل 5 كجم في أسبوع

رجيم صُمم ليحقق خسارة تصل إلى 5 كجم في أسبوع مع الحفاظ على صحة الجسم، دون شعور بالجوع أو إرهاق. السر في تنظيم الوجبات، اختيار أطعمة منخفضة السعرات، وزيادة الحرق الطبيعي، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

قواعد الرجيم قبل البدء

شرب 2–3 لتر ماء يوميًا لتعويض السوائل وتحفيز الحرق.

الابتعاد عن السكريات والمشروبات الغازية.

استخدام زيت الزيتون أو زيت جوز الهند بكمية صغيرة فقط (ملعقة يوميًا).

ممارسة رياضة بسيطة يوميًا (مثل المشي أو تمارين بسيطة 30 دقيقة).

تناول وجبات صغيرة كل 3–4 ساعات لتجنب الشعور بالجوع.

جدول الرجيم اليومي (7 أيام)

اليوم الأول

فطار: 2 بيضة مسلوقة + خيار وطماطم + شاي أخضر بدون سكر

سناك: تفاحة

غداء: صدر دجاج مشوي + سلطة خضراء كبيرة

سناك: زبادي لايت

عشاء: تونة مصفاة + خس + ليمون

اليوم الثاني

طرق سريعة لخسارة الوزن

فطار: فول مسلوق + شريحة توست أسمر

سناك: برتقالة

غداء: سمك مشوي + خضار سوتيه

سناك: حفنة مكسرات (10 حبات)

عشاء: بيضة مسلوقة + خيار

اليوم الثالث

فطار: زبادي + ملعقة شوفان

سناك: موزة صغيرة

غداء: لحم مسلوق + سلطة

سناك: شرائح جزر وخيار

عشاء: جبنة قريش + طماطم

اليوم الرابع

فطار: 2 بيضة + خضار طازج

غداء: دجاج مشوي + سلطة

سناك: تفاحة

عشاء: شوربة خضار بدون نشويات

اليوم الخامس

فطار: فول أو جبنة قريش

غداء: سمك مشوي + خضار سوتيه

سناك: زبادي

عشاء: تونة مصفاة + خس

اليوم السادس

فطار: بيض مسلوق + خضار

غداء: لحم أو دجاج مشوي + سلطة

سناك: برتقالة أو تفاحة

عشاء: شوربة خضار

اليوم السابع

فطار: 2 بيضة + خيار وطماطم

غداء: دجاج مشوي أو سمك + سلطة

سناك: مكسرات أو فواكه

عشاء: تونة أو بيضة

نصائح لتسريع الحرق