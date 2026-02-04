الرئيس السيسي: يجب التوصل إلى هدنة إنسانية تؤدي إلى وقف إطلاق النار في السودان

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية تؤدي إلى وقف إطلاق النار في السودان، وتم الاطلاع على الجهود التي تقوم بها مصر في ذلك الشأن.

وأضاف الرئيس السيسي، أن لقاءه مع الرئيس التركي شهد الحديث حول آخر التطورات في قطاع غزة، بعد النجاح في التوصل لقرار وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية.

وأكد الرئيس السيسي خلال كلمته مع نظيره التركي، على ضرورة تطبيق خطة الرئيس ترامب للسلام في قطاع غزة.

وشدد على ضرورة حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وحشد الجهود الدولية لدعم التعافي المبكر ورفض المساس بحقوق الشعب الفلسطيني ووقف الممارسات العدائية التي تتم في الضفة الغربية والقدس المحتلة.