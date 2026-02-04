إطلاق ماراثون إثراء لقراءة مليون صفحة على مستوى العالم العربي بدمياط

أعلنت مكتبة مصر العامة بدمياط عن فتح باب التسجيل للاشتراك بماراثون "إثراء " لقراءة مليون صفحة على مستوى العالم العربى، والذى تم اطلاقه بالتعاون بين منظومة مكتبات مصر العامة والاتحاد العربى للمكتبات ومكتبة إثراء بالمملكة العربية السعودية والعديد من الجهات.

يأتى الماراثون تحت شعار “ماراثون اقرأ ١٠٠ صفحة = شجرة ”، ويتيح للمشاركين جوائز قيمة للمشتركين، على حسب عدد الصفحات التى سيتم قراءتها خلال مدة الماراثون فى الفترة من من 5-7 فبراير 2026.

للمشاركة يرجى التوجه إلى قسم الاستعلامات بالمكتبة لتسجيل البيانات بدايةً من الساعة التاسعة صباحاً.

جاء ذلك ضمن فعاليات مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة» التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية، وتحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط.