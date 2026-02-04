قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

أهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟

رنا عصمت

يعاني الكثير من حصوات الكلي والتي تسبب الآلام للمريض ويبحث المرضى عن العلاج المناسب  ويعتمد علاج حصوات الكلى الى بعض المشروبات الطبيعية التى تساعد على تخفيف الالم.

‏حصوات الكلى ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها..

أطعمة ومشروبات تجنبها لتقليل خطر الإصابة بحصوات الكلى - اليوم السابع

1-بذور الكمون الأسود أو حبّة البركة:

أنّ استخدام حبّة البركة ساعد على التقليل من خطر تكوين حصوات أُكزالات الكالسيوم .

2-الكركديه:

ينتمي الكركديه إلى الفصيلة الخبازية ، ويساعد منقوع الكركديه على زيادة طرح حمض اليوريك من الجسم

كما يُقلّل تناول عصيره من حمض اليوريك، وهو أحد المركبات التي تُكوِّن حصى الكلى.

3-الريحان:

يحتوي الريحان على حمض الخليّك الذي يساعد على التقليل من حصوات الكلى والألم الناتج عنها، بالإضافة إلى امتلاكه خصائص مُضادة للأكسدة والالتهابات التي تساهم في الحفاظ على صحّة الكلى.

4-بذور الحلبة:

تُستخدم بذور الحلبة بشكلٍ شائع في الوطن العربي للتقليل من خطر تكوّن حصوات الكلى، أو التخلُّص منها.

5-الماء:

 يُعدّ الجفافُ أحدَ الأسباب الرئيسيّة لتكوين حصوات الكلى، ولذلك يُعدّ شُرب الماء من أسهل الطرق للتقليل من خطر الإصابة بالجفاف وحصوات الكلى، والتخلُّص منها

6-عصير الليمون:

يحتوي الليمون على مركّب السترات الذي يساعد على تكسير رواسب الكالسيوم والتقليل من نموّها.

المصدر : healthians 

