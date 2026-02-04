حريص على مواصلة العمل مع الجانب التركي للوصول لركائز السلام.. رسائل هامة من الرئيس السيسي مع نظيره التركي

وقّع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، على البيان الصادر عن الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الإستراتيجي رفيع المستوى، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وتهدف مذكرات التفاهم الموقعة إلى دعم الشراكة الثنائية وتوسيع مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين، ويعزز التنسيق والتفاهم بين القاهرة وأنقرة على المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية.

الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر وتركيا على ترسيخ مبادئ السلام والتعايش المشترك

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالرئيس التركي بوجوده في مصر، والوفد المرافق له، مشيرا إلى أن تلك الزيارة فرصة ثمينة حتى نستكمل مشارواتنا وتوقيع الاتفاقيات الهامة، ذات الاهتمام المشترك.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي مع نظيره التركي، إنه يتم الاحتفال بالعلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا، والتي تجمعهما أواصر تاريخية، مؤكدا أننا نعتز بعلاقاتنا مع تركيا والتي لها تاريخ طويل.

وتابع السيسي، أن هناك حرصا من كلا البلدين على ترسيخ مبادئ السلام والتعايش المشترك وتعزيز التعاون الثنائي.

الرئيس السيسي: حريص على مواصلة العمل مع الجانب التركي للوصول لركائز السلام



أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي: تطرقت مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى التحديات الاقليمية، وأهمها الأزمة الروسية الأوكروانية لما لها تداعيات على الأمن الاقتصادي.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي، مع نظيره التركي، إن لدينا توافق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك والتعاون في كافة المجالات.

وتابع الرئيس السيسي: أرحب بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأؤكد حرصنا على مواصلة العمل معا للوصول لركائز السلام.



الرئيس السيسي: زيارة الرئيس التركي لمصر فرصة ثمينة لتعزيز المشاورات وتوطيد التعاون المشترك



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر تمثل فرصة ثمينة لتعزيز المشاورات الثنائية وتبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.

فتح آفاق جديدة للتعاون

وأكد الرئيس السيسي أن مصر تعتز بالعلاقات التي تربطها بتركيا في مختلف المجالات، مشددًا على حرص الجانبين على فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، والبناء على الروابط التاريخية والمصالح المتبادلة بين البلدين.

مصر وتركيا

وأضاف الرئيس أن مصر وتركيا عازمتان على المضي قدمًا نحو توطيد أطر التعاون الثنائي، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.



وأوضح الرئيس السيسي أنه تم التأكيد خلال المباحثات على ضرورة العمل على رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 15 مليار دولار، مع إزالة كافة العقبات التي تعوق نمو حركة التجارة والاستثمار، وتوفير بيئة جاذبة لرجال الأعمال من الجانبين.

وأشار الرئيس إلى أن الزيارة شهدت توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات مختلفة، بما يعكس رغبة مشتركة في تعزيز التعاون المؤسسي ودفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة.

واختتم الرئيس السيسي بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين القاهرة وأنقرة بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين، وتعزيز فرص التنمية المستدامة.

الرئيس السيسي: مصر الشريك التجاري الأول لتركيا



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية، حيث أتاحت فرصة لمواصلة المشاورات العميقة التي اتسمت بدرجة كبيرة من التفاهم حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، سواء على الصعيدين الإقليمي أو الدولي.

عمق الروابط الحضارية

وأوضح الرئيس السيسي أن مصر تعتز كثيرًا بعلاقاتها مع تركيا، مشيرًا إلى أن جزءًا من التاريخ التركي يتقاطع مع تاريخ مصر، بما يعكس عمق الروابط الحضارية والإنسانية بين الشعبين، ويمهد لبناء شراكات أكثر توازنًا واستدامة في المرحلة المقبلة.

وأشار الرئيس إلى أن تركيا تحتل مكانة متقدمة بين الدول المستقبلة للصادرات المصرية، مؤكدًا أن العلاقات الاقتصادية تمثل أحد الركائز الأساسية للتعاون بين البلدين، في ظل ما تشهده من تطور ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.

منتدى الأعمال المصري التركي

وأعرب الرئيس السيسي عن أمله في أن يسهم منتدى الأعمال المصري التركي في دفع معدلات الاستثمار المشترك، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، بما يحقق المصالح المتبادلة ويعزز فرص النمو الاقتصادي.

حجم التبادل التجاري

كما شدد الرئيس على أن مصر تُعد الشريك التجاري الأول لتركيا، وهو ما يعكس حجم التبادل التجاري القائم، ويؤكد أهمية البناء على هذه الشراكة من خلال تعزيز الاستثمارات، وتوسيع مجالات التعاون في القطاعات الصناعية والتجارية المختلفة.

الرئيس السيسي: يجب التوصل إلى هدنة إنسانية تؤدي إلى وقف إطلاق النار في السودان



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية تؤدي إلى وقف إطلاق النار في السودان، وتم الاطلاع على الجهود التي تقوم بها مصر في ذلك الشأن.

وأضاف الرئيس السيسي، أن لقاءه مع الرئيس التركي شهد الحديث حول آخر التطورات في قطاع غزة، بعد النجاح في التوصل لقرار وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية.

وأكد الرئيس السيسي خلال كلمته مع نظيره التركي، على ضرورة تطبيق خطة الرئيس ترامب للسلام في قطاع غزة.

وشدد على ضرورة حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وحشد الجهود الدولية لدعم التعافي المبكر ورفض المساس بحقوق الشعب الفلسطيني ووقف الممارسات العدائية التي تتم في الضفة الغربية والقدس المحتلة.



