انفجار أنابيب للغاز المسال جنوب ولاية لويزيانا الأمريكية.. ووقوع إصابات

‏ ذكرت محطة KPLC باندلاع حريق في خط أنابيب Delfin LNG في مقاطعة كاميرون بولاية لويزيانا الأمريكية.

و أفادت السلطات الأمريكية بإصابة عامل جراء انفجار أنابيب للغاز المسال بالقرب من منطقتي هولي بيتش وجونسون بايو.

وأفاد مسؤولون في مكتب الطوارئ بأن فرق المواد الخطرة في طريقها إلى موقع الحريق الذي لا يزال مشتعلا، مشيرين إلى أن أحد المشغلين أصيب بإصابات طفيفة.

وبحسب ما نقلته KPLC، وقع انفجار خط الأنابيب على الشاطئ جنوب محطة للضواغط، ويبلغ الطول الإجمالي للخط نحو 28 ميلا، حيث يربط بين الموقع ومنصة بحرية في عرض البحر. وأضافت أن إمدادات الغاز الطبيعي قُطعت عند المنصة، فيما قررت السلطات ترك الحريق ليخمد من تلقاء نفسه.

ووضعت مدرسة جونسون بايو الثانوية، التي تقع على بعد نحو ستة أميال من موقع الحريق، تحت إجراء احترازي يقضي بالبقاء في الأماكن المغلقة، وأكد مسؤولون أنه لا توجد أي تأثيرات خارج موقع الانفجار.