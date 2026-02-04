الرئيس السيسي: مصر وتركيا أمام فرص جديدة للتعاون.. ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي يعزز الثقة الاستثمارية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر نجحت في مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مشددًا على أن ذلك يعكس قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق استقرار مالي يدعم النمو والتنمية.

العلاقات الاقتصادية

وأضاف الرئيس السيسي، خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري التركي الذي ينعقد في توقيت بالغ الأهمية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا تقوم على أسس راسخة، وأن البلدين يسعيان لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية.

حجم الاستثمارات التركية

وقال الرئيس السيسي إن حجم الاستثمارات التركية في مصر وصل إلى نحو 4 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن آفاق التعاون بين البلدين لم تُستغل بشكل كامل بعد، وأن هناك فرصًا كبيرة للتوسع في الاستثمارات والتجارة المشتركة.

المزيد من الاستثمارات التركية

وأشار الرئيس إلى أنه اتفق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على جذب المزيد من الاستثمارات التركية إلى مصر، مؤكدًا أن مصر ترحب بتوسيع الاستثمارات التركية في البلاد، وأن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتذليل العقبات أمام المستثمرين.

منتدى الأعمال المصري التركي

وأوضح الرئيس السيسي أن منتدى الأعمال المصري التركي يمثل فرصة حقيقية لتعزيز التعاون بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، لافتًا إلى أهمية توقيته في ظل التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية، وما يتطلبه من تكاتف الجهود لتوسيع الشراكات الاقتصادية وتحقيق مصالح مشتركة.

وأشار الرئيس إلى أن مصر نجحت في مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وهو ما ساهم في تعزيز الثقة الاقتصادية، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ودعم جهود التنمية المستدامة.