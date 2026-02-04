قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: تركيا ترى أن مصر ستكون بوابة منتجاتها للقارة الأفريقية
أحمد ميهوب أفضل لاعب في مباراة سموحة وبيراميدز بالدوري
طقس غير مستقر.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة
المدنيون يدفعون ثمن انتهاكات جسيمة ترتكبها ميليشيا الدعم في الفاشر وكادقلي
احتفالات عيد ميلاد مرسيدس.. بي إم دبليو تشارك بدعابة ساخرة
بنزيما: لدي الكثير من الطموح.. وسأقدم كل ما أملك في الملعب مع الهلال
خالد أبو بكر: الرئيس أردوغان يعكس تقديرا للعلاقات التاريخية مع مصر
أحمد موسى عن لقاء الرئيس السيسي وأردوغان اليوم: قمة الاستقرار الإقليمي
الرئيس التركي يهدي الرئيس السيسي سيارة كهربائية بمناسبة زيارته لمصر
التفاصيل الكاملة لاستقبال الرئيس السيسي نظيره التركي.. حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
الرئيس الصيني يدعو ترامب لتوخي الحذر في بيع الأسلحة لـ تايوان
الرئيس السيسي: نضع حجر الأساس لمرحلة جديدة مع الجانب التركي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي: مصر وتركيا أمام فرص جديدة للتعاون.. ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي يعزز الثقة الاستثمارية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
محمد البدوي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر نجحت في مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مشددًا على أن ذلك يعكس قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق استقرار مالي يدعم النمو والتنمية.

العلاقات الاقتصادية

وأضاف الرئيس السيسي، خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري التركي الذي ينعقد في توقيت بالغ الأهمية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا تقوم على أسس راسخة، وأن البلدين يسعيان لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية.

حجم الاستثمارات التركية

وقال الرئيس السيسي إن حجم الاستثمارات التركية في مصر وصل إلى نحو 4 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن آفاق التعاون بين البلدين لم تُستغل بشكل كامل بعد، وأن هناك فرصًا كبيرة للتوسع في الاستثمارات والتجارة المشتركة.

المزيد من الاستثمارات التركية

وأشار الرئيس إلى أنه اتفق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على جذب المزيد من الاستثمارات التركية إلى مصر، مؤكدًا أن مصر ترحب بتوسيع الاستثمارات التركية في البلاد، وأن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتذليل العقبات أمام المستثمرين.

 منتدى الأعمال المصري التركي

وأوضح الرئيس السيسي أن منتدى الأعمال المصري التركي يمثل فرصة حقيقية لتعزيز التعاون بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، لافتًا إلى أهمية توقيته في ظل التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية، وما يتطلبه من تكاتف الجهود لتوسيع الشراكات الاقتصادية وتحقيق مصالح مشتركة.

وأشار الرئيس إلى أن مصر نجحت في مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وهو ما ساهم في تعزيز الثقة الاقتصادية، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ودعم جهود التنمية المستدامة.

السيسي الإصلاح الاقتصادي صندوق النقد صندوق النقد الدولي الرئيس السيسي منتدى الأعمال المصري التركي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التربية والتعليم

بسبب كثافة الطلاب.. تفاصيل تأخر نتيجة الشهادة الإعدادية في 8 محافظات

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يصدر 13 قرارا عاجلاً قبل بداية الترم الثاني في المدارس

الأب المتهم

سيدة سوهاج بعد هدم والدها لمنزلها باللودر والقبض عليه: “ماحدش يتدخل بيني وبين أبويا”|خاص

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية - بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس.. استعلم الآن عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر

برقم الجلوس.. نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

كسوة الكعبة

الفضائح تتوالى.. وثائق تكشف تسهيل وصول كسوة الكعبة إلى إبستين

الفتاة

أخد رقمها من ملفها الطبى.. القبض على طبيب تحرش بفتاة عبر الهاتف بالإسكندرية

متهم

خيانة في "بيت مهجور".. حين تحولت "القطة" إلى فخ لافتراس براءة صغيرين على يد ابن عمهما بأسيوط

ترشيحاتنا

غانا

تباطؤ التضخم في غانا إلى أدنى مستوى منذ 2021

أرشيفية

وثيقة تعريف شاملة.. السعودية تصدر جواز سفر للإبل

الأردن

الأردن يستضيف اجتماعات أممية لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين في اليمن

بالصور

احذر الياميش..أضرار صحية بسبب تناوله فى رمضان

الياميش..أضرار صحية احذرها فى رمضان
الياميش..أضرار صحية احذرها فى رمضان
الياميش..أضرار صحية احذرها فى رمضان

ماذا يحدث عندما تأكل بذور الكتان باستمرار

الكتان
الكتان
الكتان

لغذاء لذيذ.. طريقة سهلة لعمل بسلة جزر باللحمة المفرومة مع الأرز بالشعرية

لغذاء لذيذ..بسلة بالجزر باللحمة المفرومة مع الأرز بالشعرية
لغذاء لذيذ..بسلة بالجزر باللحمة المفرومة مع الأرز بالشعرية
لغذاء لذيذ..بسلة بالجزر باللحمة المفرومة مع الأرز بالشعرية

المشمش المجفف منجم من الفوائد لجسمك فى رمضان

المشمش المجفف منجم من الفوائد لجسمك فى رمضان
المشمش المجفف منجم من الفوائد لجسمك فى رمضان
المشمش المجفف منجم من الفوائد لجسمك فى رمضان

فيديو

المتهمين

القبض على شخصين تعديا على سيدتين بعصا خشبية بأسوان

علا رشدي

علا رشدي تشيع جثمان والدها بالدموع.. وأحمد السعدني أبرز الحاضرين

تصريحات كهربا

نصيحة لإمام وأمنية الأهلي ورسالة شيكا.. أبرز تصريحات كهربا تكشف المستور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد