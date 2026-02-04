تقارير: اتحاد جدة السعودي يسعى للتعاقد مع محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية، عن اهتمام الاتحاد السعودي بالتعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لشبكة "TeamTalk" البريطانية، فإن نادي الاتحاد السعودي يراقب صلاح منذ أسابيع، ويخطط لإغراء ليفربول بعرض مالي كبير، قد يضع إدارة الفريق أمام “خيار صعب” بشأن مستقبل اللاعب مع الريدز.

وأشارت إلى أن إدارة نادي ليفربول تفكر في بيع محمد صلاح، خاصة أنه سيتبقى له عام واحد فقط من عقده.

ويأتي الحديث عن رحيل صلاح؛ بعد فترة شهدت توترًا بينه وبين المدير الفني “أرني سلوت” في ديسمبر 2025، حيث أجلسه على دكة البدلاء لـ 3 مباريات متتالية، قبل أن يتصالح الطرفان لاحقًا؛ لمواصلة الموسم بشكل طبيعي.

وفي نفس السياق، أكد ديفيد أورنيستن، الصحفي بموقع "ذا أتلتيك" البريطاني، أن ليفربول يخطط لإبقاء صلاح حتى نهاية عقده في يونيو 2027، لكن عرضًا كبيرًا من الاتحاد السعودي “قد يغير هذه الخطة ويجعل رحيله مبكرًا” أمرًا ممكنًا.