من العلمين إلى الأسواق العالمية.. تعاون مصري-تركي يستهدف 3 مليارات مستهلك
بعد قرار عودته رسميًا.. كل ما تريد معرفته عن نظام التعليم المدمج
أسعار آيفون 17 بعد التخفيض في مصر تبدأ من 69 ألف جنيه
خالد البلشي: التغيير الوزاري يجب أن يشمل السياسات وليس الوجوه فقط
نقيب الصحفيين: الهيئات الإعلامية تحتاج إلى تعديل القوانين الحاكمة
السفير التركي بالقاهرة: زيارة أردوغان لمصر فتحت القلوب.. والعلاقات بين البلدين تشهد تطورًا غير مسبوق
رجعوا للزملاء حقوقهم.. خالد أبو بكر: الصحافة ضمير الأمة
«الكذب» العقوبة الأكبر.. خالد البلشي: الصحفي مسئول عن التحقّق من مصادره بدقة | فيديو
السيطرة على حريق شب بمخزن أحذية في شبين القناطر بالقليوبية
منتج مسلسل روح OFF: مشاركة البلوجر في العمل اعتمدت على الموهبة لا الإغراء
بقيمة 90 جنيها.. تراجع سعر الذهب في مصر نهاية اليوم
لماذا ارتفعت أسعار الدواجن قبل شهر رمضان؟
بالصور

خشاف رمضان.. أطيب مشروب على سفرة الإفطار

رنا عصمت

قدم الشيف احمد شرارة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة الخشاف البيتي اللذيذ يجمع بين الفواكه المجففة الشهية والمكسرات المقرمشة.

طريقة عمل خشاف رمضان..

3 طرق رائعة لعمل الخشاف على سفرة الإفطار فى رمضان

 المكونات:

· 200 جرام قمر الدين

· 1½ كوب ماء ساخن

· ¼ كوب عصير برتقال طازج

· ملعقتان كبيرتان سكر (حسب الرغبة)

· نصف ملعقة صغيرة ماء زهر

· ملعقة صغيرة نشا

الفواكه المجففة (بمقدار مناسب):

· مشمش مجفف

· برقوق (عوينة)

· زبيب

· تمر منزوع النوى

المكسرات حسب الرغبة:

· لوز

· جوز

· صنوبر

· فستق

 طريقة التحضير:

1- نقع قمر الدين: انقعي قمر الدين في الماء الساخن قبل التحضير بساعة حتى يلين تمامًا.

2-تحضير الخليط: ضعي قمر الدين المنقوع مع ماء النقع في الخلاط، أضيفي السكر وعصير البرتقال والنشا، واخلطي حتى يصير سلسًا.

3-الطهي: ضعي الخليط على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يبدأ في الغليان ويغلظ قليلاً.

4. إضافة النكهة: أضيفي ماء الزهر وحركي، ثم ارفعي الخليط عن النار واتركيه يبرد.

5. التجميع: أضيفي الفواكه المجففة والمكسرات إلى الخليط البارد وحركي برفق.

6. التقديم: احفظي الخشاف في الثلاجة حتى يبرد تمامًا، ثم قدميه مثلجًا في أكواب التقديم.

خشاف رمضان أطيب مشروب على سفرة الإفطار خشاف طريقة عمل خشاف طريقة عمل الخشاف رمضان

خشاف رمضان.. أطيب مشروب على سفرة الإفطار

