خشاف رمضان.. أطيب مشروب على سفرة الإفطار

قدم الشيف احمد شرارة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة الخشاف البيتي اللذيذ يجمع بين الفواكه المجففة الشهية والمكسرات المقرمشة.

طريقة عمل خشاف رمضان..

المكونات:

· 200 جرام قمر الدين

· 1½ كوب ماء ساخن

· ¼ كوب عصير برتقال طازج

· ملعقتان كبيرتان سكر (حسب الرغبة)

· نصف ملعقة صغيرة ماء زهر

· ملعقة صغيرة نشا

الفواكه المجففة (بمقدار مناسب):

· مشمش مجفف

· برقوق (عوينة)

· زبيب

· تمر منزوع النوى

المكسرات حسب الرغبة:

· لوز

· جوز

· صنوبر

· فستق

طريقة التحضير:

1- نقع قمر الدين: انقعي قمر الدين في الماء الساخن قبل التحضير بساعة حتى يلين تمامًا.

2-تحضير الخليط: ضعي قمر الدين المنقوع مع ماء النقع في الخلاط، أضيفي السكر وعصير البرتقال والنشا، واخلطي حتى يصير سلسًا.

3-الطهي: ضعي الخليط على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يبدأ في الغليان ويغلظ قليلاً.

4. إضافة النكهة: أضيفي ماء الزهر وحركي، ثم ارفعي الخليط عن النار واتركيه يبرد.

5. التجميع: أضيفي الفواكه المجففة والمكسرات إلى الخليط البارد وحركي برفق.

6. التقديم: احفظي الخشاف في الثلاجة حتى يبرد تمامًا، ثم قدميه مثلجًا في أكواب التقديم.