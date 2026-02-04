قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خدمات

درجات حرارة غير مسبوقة في قلب الشتاء.. هل يتكرر سيناريو فبراير 2019؟

حرارة الصيف في قلب الشتاء.. هل يتكرر سيناريو فبراير 2019 غدًا؟
حرارة الصيف في قلب الشتاء.. هل يتكرر سيناريو فبراير 2019 غدًا؟
عبد العزيز جمال

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرًا جديدًا من موجة ارتفاع غير معتادة في درجات الحرارة، محذرة من تكرار سيناريو فبراير 2019، وذلك اعتبارًا من غدٍ الخميس، في وقت لا تزال فيه البلاد داخل ذروة فصل الشتاء، ما يثير حالة من القلق بشأن التقلبات الجوية الحادة، حيث تسجل الحرارة 32 الاثنين المقبل على الصعيد.

درجات حرارة غير مسبوقة في الشتاء

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجة حرارة عظمى تبلغ 28 درجة مئوية على مدار يومين متتاليين، 4 و5 فبراير 2026، وهو ما يعكس ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة مقارنة بالمعدلات الطبيعية لهذا التوقيت من العام.

تشابه لافت بين فبراير 2019 وفبراير 2026

وأكدت الأرصاد أن هناك تشابهًا كبيرًا بين موجة ارتفاع درجات الحرارة الحالية وما شهدته البلاد خلال فبراير 2019، حيث ارتفعت درجات الحرارة بشكل غير معتاد خلال فصل الشتاء، وهو ما يعكس تغيرات مناخية واضحة تؤثر على نمط الطقس في مصر.

ارتفاع تدريجي يبدأ غدًا

ومن المتوقع أن تشهد البلاد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة اعتبارًا من غدٍ الخميس، حيث تتجاوز درجات الحرارة حاجز 31 درجة مئوية في بعض المناطق، رغم أننا لا نزال في ذروة فصل الشتاء الذي يتميز عادة بانخفاض درجات الحرارة.
 

تحذير رسمي من تخفيف الملابس

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بعدم التسرع في تخفيف الملابس، مؤكدة أن الأجواء الشتوية لا تزال قائمة، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر، تفاديًا للإصابة بنزلات البرد والتقلبات الصحية الناتجة عن الفارق الكبير بين درجات الحرارة.

نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة

وأعلنت الأرصاد أن البلاد ستشهد اليوم نشاطًا ملحوظًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على عدة مناطق من شمال غرب البلاد، خاصة مناطق السلوم وصحراء مطروح، ما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

شبورة مائية قد تصل إلى حد الضباب

وأشارت الهيئة إلى توقع تكون شبورة مائية صباحية تكون كثيفة أحيانًا على عدد من الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، لافتة إلى أن الشبورة قد تصل إلى حد الضباب على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري.

الطقس غدًا.. دفء نهاري وبرودة ليلية

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد طقس غدٍ الخميس 5 فبراير 2026 ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، دافئ نهارًا، وبارد ليلًا على معظم المناطق.

تحذير من شبورة كثيفة صباحًا

وأكدت الأرصاد أن الشبورة المائية ستكون كثيفة أحيانًا اعتبارًا من الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعة العاشرة صباحًا، على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، ما يستوجب الحذر أثناء القيادة.

فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة

وأوضحت الهيئة أن هناك فرصًا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من الصحراء الغربية والسلوم ومطروح، مع ظهور سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر.

رياح محملة بالأتربة على فترات متقطعة

كما يشهد الطقس نشاطًا للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الصعيد، بالإضافة إلى بعض المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا على النحو التالي.

الطقس في القاهرة

العظمى 24 درجة
الصغرى 18 درجة

الطقس في الإسكندرية

العظمى 24 درجة
الصغرى 15 درجة

الطقس في مطروح

العظمى 24 درجة
الصغرى 14 درجة

الطقس في سوهاج

العظمى 26 درجة
الصغرى 10 درجات

الطقس في قنا

العظمى 25 درجة
الصغرى 12 درجة

الطقس في أسوان

العظمى 27 درجة
الصغرى 14 درجة
قد تكون صورة ‏نص‏

تقلبات حادة وتحذير للمواطنين

وتؤكد هيئة الأرصاد الجوية أن هذه التقلبات السريعة في الطقس تستوجب توخي الحذر، خاصة في فترات الصباح الباكر والليل، مع الالتزام بتعليمات السلامة أثناء القيادة، ومتابعة النشرات الجوية أولًا بأول تحسبًا لأي تطورات مفاجئة.

الأرصاد ارتفاع مفاجئ في الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة فصل الشتاء التقلبات الجوية الحادة

