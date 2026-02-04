الطقس غدا.. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وفرص سقوط أمطار ببعض المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا على البلاد، تشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع استمرار الأجواء شديدة البرودة خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يسود طقس دافئ نهارًا وبارد ليلًا على معظم المناطق.

الطقس غدا في مصر

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن الطقس غدا، يشهد استمرار تكون الشبورة المائية خلال الفترة من الرابعة حتى التاسعة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد، ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة على بعض المناطق.

نشاط رياح وأتربة غدا

وبالنسبة لحالة الرياح، فمن المتوقع أن يشهد الطقس غدا، على البلاد نشاط رياح أحيانًا على بعض المناطق بسرعة تتراوح بين 30 و32 كم/س، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، فيما تكون الرياح معتدلة على مناطق أخرى.

وفيما يتعلق بحالة البحرين، فتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 إلى 2 متر، بينما يكون البحر الأحمر خفيفًا إلى معتدلا، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1 إلى 1.75 متر.

درجات الحرارة غدا في مصر

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، بمختلف الأنحاء، كالتالي:

تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري 24 درجة للعظمى و18 للصغرى، والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية 24 للعظمى و15 للصغرى، والسواحل الشمالية الشرقية 25 للعظمى و19 للصغرى، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 25 للعظمى و19 للصغرى، وشمال الصعيد 25 للعظمى و11 للصغرى، بينما تصل في جنوب الصعيد إلى 27 درجة للعظمى و14 للصغرى.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين، باتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة لمواجهة الظواهر الجوية المتوقعة، مع متابعة النشرات الجوية الدورية.