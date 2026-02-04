الرئيس السيسي: تحسن ملحوظ في المؤشرات المالية والنقدية للاقتصاد المصري

قال الرئيس السيسي، إن هناك تحسنًا ملحوظًا في المؤشرات المالية والنقدية للاقتصاد المصري.

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته خلال الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال المصري التركي بالقاهرة في حضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن زخم منتدى الأعمال مع تركيا يعكس مكانة الروابط والمصالح المشتركة بين البلدين، مشيرا إلى أن العلاقات مع تركيا تقوم على أسس راسخة من التعاون والتكامل الاقتصادي.

وشدد الرئيس السيسي على أن منتدى الأعمال المصري التركي الذي ينعقد في هذا التوقيت يمثل فرصة حقيقية لتعزيز العلاقات بين مجتمعَي الأعمال في البلدين