المستثمرون الأتراك يشيدون بمصانع سيراميكا كيلوباترا: لها ريادة عالمية

علق الإعلامي أحمد موسى، على حديث النائب محمد أبو العينين مع عدد من المستثمرين الأتراك حول الفرص الواعدة في السوق المصري.



وقال الإعلامي أحمد موسى، إن النائب محمد أبو العينين تحدث عن الفرص الاستثمارية في مصر، وكون مصر بوابة لأسواق أوروبا وأفريقيا، كما تحدث عن التوسع الاقتصادي في مصر.



واضاف: النائب محمد أبو العينين تحدث عن موقع مصر المتميز، وما حدث في مصر على مدار السنوات الماضية من تطوير كبير وهام في مختلف القطاعات.

وأوضح أن اللقاء شمل الحديث عن مجموعة كليوباترا والاستثمارات المختلفة للمجموعة والتعاون مع الجانب الصيني، كما تحدثوا عن التخطيط لإطلاق سلسلة صيدليات جديدة وتطوير المصانع في مجالات الطاقة النظيفة والتصنيع التكنولوجي





وأجرى النائب محمد أبو العينين جولة مع المستثمرين الأتراك لمصانع سيراميكا كيلوباترا بالعين السخنة، متابعا الوفد وصف المصانع بأن لها ريادة عالمية في أرض مصر وهي شركة رائدة في مجالات مختلفة.

واشاد الوفد بمصانع سيراميكا كيلوباترا، قائلين: مصانع سيراميكا كيلوباترا واحدة من أكبر وأحدث المصانع على مستوى العالم



