بسمة وهبة: شريكة إبستين تحمل الجنسية البريطانية والأمريكية

كشفت الإعلامية بسمة وهبة، تطورات قضية شريكة جيفري إبستين، مؤكدة أن ماكسويل شريكة إبستين تقدمت بنفسها بطلب للإفراج عنها في شهر ديسمبر الماضي دون الاستعانة بمحامٍ.

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ ماكسويل ادعت في طلبها وجود أدلة جديدة، واعتبرت نفسها غير مدانة، وهو ما وصفته وهبة بأنه أمر يثير الدهشة.

وأشارت بسمة وهبة إلى أن ماكسويل تحمل الجنسية البريطانية، وحصلت لاحقًا على الجنسية الأمريكية، لافتة إلى أن إجراءات التجنيس تضمنت إرسال جواز السفر إلى عنوان قامت هي بتحديده بنفسها.



جزيرة ليتل سينت جيمس

وأكدت أن العنوان الذي تم إدراجه في أوراقها الرسمية كان عنوان جزيرة "ليتل سينت جيمس"، المعروفة إعلاميًا بالجزيرة الملعونة.

طبيعة الحماية والدعم

وأضافت الإعلامية بسمة وهبة أن المفارقة الصادمة تمثلت أيضًا في تسجيل مهنة ماكسويل في أوراق التجنيس على أنها مديرة لدى إبستين، معتبرة أن هذه التفاصيل تفتح بابًا واسعًا من التساؤلات حول طبيعة الحماية والدعم الذي كانت تحظى به، وحول الجهات التي سمحت بمرور هذه الإجراءات رغم خطورة القضية.

