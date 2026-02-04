السيطرة على حريق شب بمخزن أحذية في شبين القناطر بالقليوبية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق نشب داخل مخزن صغير للأحذية بمدخل أحد العقارات بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، دون وقوع أي خسائر بشرية وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق داخل مخزن أحذية يقع أسفل عمارة سكنية بمدينة شبين القناطر، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

المعاينة الأولية

وتم الدفع بسيارتي إطفاء إلى مكان الحريق، حيث نجحت القوات في محاصرته والسيطرة عليه وإخماده قبل امتداده إلى الوحدات السكنية أو المناطق المجاورة، مما حال دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.



وأوضحت المعاينة الأولية أن الحريق اقتصر على محتويات المخزن، فيما لم تتأثر العقارات المجاورة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المكان ومنع تجدد النيران.

وقد تحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وملابساته.