التحقيق مع المتهمة باصطحاب حفيدها للتسول في شوارع القليوبية

تواصل جهات التحقيق المختصة في القليوبية، التحقيق مع السيدة المتهمة باصطحاب حفيدها للقيام بأعمال تسول في القناطر الخيرية.



وكانت قد كشفت مديرية أمن القليوبية عن تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه سيدة تصطحب طفلًا وتتسول به وتستجدي المارة في القناطر الخيرية للحصول منهم على أموال، حيث تبين أن السيدة التي تظهر في الفيديو هي جدة الطفل، وأنها تستغل الطفل في استجداء المارة وتم ضبط السيدة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

تفاصيل الواقعة

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية يفيد بتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام سيدة باستغلال أحد الأطفال في أعمال التسول.



وبالفحص تم تحديد وضبط والد الطفل المشار إليه، وتبين أنه يقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية.



وبمواجهته اعترف بأن السيدة المصطحبة للطفل هي جدته، وأنها تقوم باستغلاله في استجداء المارة، وهروبها عقب تداول المنشور المشار إليه على مواقع التواصل الاجتماعي.



وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السيدة المذكورة بمحافظة الشرقية وبصحبتها الطفل الظاهر في الفيديو، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.