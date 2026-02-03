قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ القليوبية يتابع تطورات مشروع البنك الدولي لإدارة تلوث الهواء وتغير المناخ

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
إبراهيم الهواري

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اجتماعًا لمتابعة آخر تطورات مشروع البنك الدولي لإدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة إدارة المخلفات وتحسين الوضع البيئي.


وتناول الاجتماع مستجدات غلق مقلب أبو زعبل، وخطط إنشاء المحطات الوسيطة بمرصفا والخانكة، بما يسهم في دعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة.

معالجة المخلفات

واستعرض محافظ القليوبية عددًا من المقترحات الخاصة بالتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات جمع ونقل ومعالجة المخلفات، وصولًا إلى الدفن الآمن، بما يحقق الاستدامة البيئية ويعظم الاستفادة الاقتصادية من المنظومة.
كما ناقش الاجتماع مقترح الاستغلال الأمثل للغازات الناتجة عن مقلب أبو زعبل لإنتاج الطاقة، بما يحد من الانبعاثات الضارة ويسهم في توفير مصادر طاقة بديلة.
وشهد الاجتماع مناقشة آليات نقل المخلفات من محافظة القليوبية إلى مجمع العاشر من رمضان، حيث تم طرح استخدام شبكة السكك الحديدية كأحد الحلول الفعالة لتقليل تكلفة النقل بنسبة تصل إلى 40%، فضلًا عن خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن وسائل النقل التقليدية.
وأكد المحافظ أهمية التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان كفاءة تنفيذ المشروع، مشددًا على أن التعاون المؤسسي يعد عنصرًا أساسيًا لنجاح منظومة إدارة المخلفات.
وفي هذا السياق، اقترح محافظ القليوبية إنشاء غرفة عمليات مركزية لمتابعة عمليات تجميع ونقل المخلفات إلى المحطات الوسيطة، ثم إلى محطات المعالجة والتخلص النهائي، من خلال برامج إلكترونية متخصصة تتيح المتابعة اللحظية للمنظومة.
كما وجه سيادته بسرعة تمهيد ورفع كفاءة الطرق المؤدية إلى محطتي مرصفا وأبو زعبل، بما يضمن انتظام حركة النقل وسهولة الوصول إلى مواقع العمل.

القليوبية محافظة القليوبية محافظ القليوبية البنك الدولي تغير المناخ

طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان
ماذا تعرف عن لصقات الظهر؟
قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن
رفع اشغالات
