الشعبة: الهبوط العنيف في الذهب كان هدفه القضاء على المضاربين بالعالم

أكد المهندس هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك مضاربات تحدث في الذهب في البورصات العالمية.

واضاف المهندس هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، في لقاء مع الإعلامي أحمد موسى ، مقدم برنامج علي مسئوليتي ، المذاع عبر قناة صدى البلد ، مساء اليوم الثلاثاء ، أن الهبوط العنيف في الذهب كان هدفه القضاء على المضاربين في العالم.

وأشار المهندس هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أنه هناك طوابير على شراء السبائك لأن خفيف الوزن ومرتفع السعر، متابعا أن الذهب يزداد سعره بغض النظر عن شكله.

واكمل ان المصريين اشتروا ٤٥ طن ذهب في عام ٢٠٢٥ وهذا توجه صحيح في اتجاه مدخرات الناس.