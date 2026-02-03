تعديل وزاري أم حكومة جديدة .. بكري: ملاحظات على عدد من الوزراء

كشف الإعلامي مصطفى بكري، مصير حكومة الدكتور مصطفى مدبولي ومدى حقيقة تشكيل حكومة جديدة.



وقال بكري في مداخلة هاتفية في برنامج " الصورة " المذاع على قناة " النهار "، :" إذا تم تغيير الحكومة كلها يبقى لازم الحكومة الحالية تقدم استقالتها ".

وأضاف" إذا كان هناك تعديل وزاري سيأتي لمجلس النواب خطاب من رئيس الجمهورية محدد فيه الاسماء التي سيتم تعديلها لكن هذا الامر لم يتضح حتى الان ".

وتابع مصطفى بكري:" إذا كان هناك حكومة جديدة ستقوم الحكومة بتقديم برنامجها لمجلس النواب ولو كان تعديل وزاري ليس ملزما رئيس الحكومة بتقديم برنامجه لمجلس النواب".

وأكمل مصطفى بكري:"من الواضح أنه هناك ملاحظات على عدد كبير من الوزراء وذلك اتضح في خطاب رئيس الجمهورية بأكاديمية الشرطة".

