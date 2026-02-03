النقل العام : مد ساعات عمل الأتوبيسات بالمناطق الدينية في رمضان

كشف اللواء عصام الشيخ، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، تفاصيل الخطة التشغيلية للنقل العام خلال شهر رمضان 2026 .

وقال الشيخ في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" توقيتات العمل لأتوبيسات النقل العام خلال شهر رمضان ستبدأ من الساعة 5.30 صباحا والوردية الاولى تستمر في العمل 10 ساعات متواصلة".

وتابع عصام الشيخ :" بعد الإفطار سيتم مد ساعات العمل لمجموعة من خطوط النقل العام التي تخدم المناطق الدينية مثل السيدة زينب والسيدة عائشة ".



وأعلن الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، عن انتهاء هيئة النقل العام بالقاهرة من استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المعظم بوضع خطة تشغيلية تناسب احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة قيام هيئة النقل العام بالتنسيق بين خطوطها، وخطوط النقل الجماعى والمترو، لإحداث سيولة مرورية خلال شهر رمضان، مع تكثيف الرقابة على شبكة الخطوط على مدار ساعات التشغيل حرصاً على انتظام الخدمة وأدائها بالكفاءة المطلوبة.

وقال اللواء عصام الشيخ، رئيس هيئة النقل العام، إنه سوف يتم تعديل المواعيد المعتادة لبدء العمل في هيئة النقل العام بما يتواءم مع مواعيد العمل بشهر رمضان المعظم، حيث كانت مواعيد خروج السيارات إلى الخدمة في الأيام العادية من الساعة ٥.٣٠ صباحاً، على أن يستكمل التشغيل حتى الساعة ٧.٠٠ صباحاً، ونظراً لتأخر المواعيد الرسمية بمختلف المصالح والأعمال خلال الشهر الكريم، فإنه سوف يتم خروج ٥٠% من سيارات الأسطول في المواعيد المعتادة المعمول بها حالياً الساعة ٥.٣٠ صباحاً، ويستمر خروج باقي الأسطول (٥٠%) تدريجيًا حتى الساعة ٨.٣٠ صباحاً، وبما يواكب مواعيد ذروة العمل الصباحية، وهو ما سيسهم فى مواجهة ذروة الصباح، والتي تبدأ متأخرة عن الأيام العادية لظروف الشهر الكريم.