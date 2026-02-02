الرمال توقف رحلة العمرة.. انحراف أتوبيس معتمرين على صحراوي سوهاج وإصابة شخصين

شهد الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة سوهاج، منذ قليل، حادثًا مروريًا، عقب انحراف أتوبيس يقل عددًا من المعتمرين عن مساره، ودخوله إلى منطقة رملية مجاورة للطريق، بالقرب من صينية جهينة؛ ما أسفر عن إصابة شخصين من مستقليه.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بوقوع حادث انقلاب جزئي لأتوبيس نقل ركاب على الطريق الصحراوي الغربي بدائرة المركز، ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الأتوبيس كان في طريقه من محافظة قنا متجهًا إلى مطار أسيوط، وعلى متنه 27 معتمرًا، استعدادًا للسفر لأداء مناسك العمرة.

وأثناء سيره بالطريق اختلت عجلة القيادة بيد السائق؛ ما أدى إلى انحراف الأتوبيس عن مساره الطبيعي ودخوله إلى منطقة رملية على جانب الطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة شخصين من الركاب بإصابات متفرقة، دون وقوع وفيات، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لهما في موقع الحادث، ونقلهما لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مع الاطمئنان على الحالة الصحية لباقي المعتمرين، الذين لم يتعرضوا لأي إصابات.

وعلى الفور، دفعت الجهات المعنية بقوات من الشرطة والإسعاف إلى مكان الواقعة، وتم تأمين الطريق ورفع آثار الحادث، كما تم التنسيق لتوفير سيارات بديلة لنقل المعتمرين واستكمال رحلتهم إلى مطار أسيوط دون تأخير.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، فيما تولت النيابة العامة التحقيق، للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.