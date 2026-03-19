الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

تهنئة عيد الفطر.. أجمل الرسائل ابعتها لكل حبايبك وعيد عليهم

تهنئة عيد الفطر
تهنئة عيد الفطر
إيمان طلعت

تهنئة عيد الفطر، انتهى شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، ويبحث الكثير عن عبارات تهنئة عيد الفطر عبر محرك البحث العالمي جوجل وذلك بعد إعلان دار الإفتاء المصرية اليوم نتيجة استطلاع هلال شهر شوال 1447 هـ وان اول ايام عيد الفطر غدا الجمعة، ويبحث الكثير عن رسائل تهنئة عيد الفطر، حتى يشاركوها مع بعضهم البعض، لبعث الفرح والسعادة في قلوب المسلمين حول العالم.

تهنئة عيد الفطر

أصبحت محل بحث الكثير آخر يوم رمضان، لذا يقدم موقع صدى البلد تهنئة عيد الفطر.

تهنئة عيد الفطر

كل عام وأنتم بخير، أعاده الله علينا وعليكم باليُمن والبركات، وأن يتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام.

تهنئة عيد الفطر 2026

بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أتقدم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات لكم ولعائلتكم بالصحة والسعادة والسلام. 

نسأل الله أن يتقبل صيامكم وقيامكم، وأن يعيده عليكم بالخير والبركة والفرحة.

بمناسبة عيد الفطر المبارك، أتمنى لكم ولأحبائكم أيامًا مليئة بالفرح والسعادة، وأن يعيده الله علينا وعليكم بالخير واليُمن والبركات.

عبارات تهنئة عيد الفطر
أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليُمن والبركات، وجعله فرصة للتقرب إلى الله للتواصل والمحبة بيننا.

نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يمنحنا السعادة والسلام في هذا العيد وفي كل أيام حياتنا.

عساكم من عواده، وكل عام وأنتم بألف خير أتمنى لكم عيداً مليئاً بالفرح والبهجة، وأن يملأ قلوبكم السعادة في هذا اليوم الجميل.

كل عام وأنت بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك.

رسائل تهنئة عيد الفطر

أتم الله بالعيد فرحتكم، وأسعد أيامكم، وأقر عينكم بنصرة أمتكم، وأعيادا كثيرا متتالية بلغكم، كل عام وأنت في خير.

لا يكتمل عيدك إلا بوجودك، وتسعد أيامى برؤيتك، كل عيد وأنت سعادتي وبهجة أيامي وعيد فطر مبارك عليك يا صديقي.

إنه وقت تجديد الروح والتقرب إلى الله، وأيضًا وقت التواصل وتبادل التهاني والتبريكات بين الأهل والأصدقاء والأحباب عيد سعيد

تقبل الله صيامكم وقيامكم وصالح الأعمال، عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير وصحة وعافية، أنتم ومن تحبون جميعًا بإذن الله تعالى.

مع أطيب النفحات الإيمانية المتعطرة نرسل إليكم باقة من الزهور لكل من هو غالي ومحبوب لإتيان عيد الفطر نسألك يا الله أن تعيده علينا بالخير.

أدام الله عليكم الأعياد دهورًا، وألبسكم من تقواه نورًا، عيدكم مبارك

تقبل الله طاعتكم، أسعد الله أيامكم، وأتمَّ بالعيد فرحتكم، وجمعنا وإياكم على خير، عيد فطر سعيد.

أصدقائي الأحباء إلى قلبي تقبل الله صيامكم وأسعد الله أيامكم، كل سنة وأنتم طيبون والأقرب إلى الله.

كل عيد وأنتم بخير وسعادة وأنتم طيبون في عيد الفطر المبارك.

العيد فرحة بوجودكم في حياتي، يارب تدوم فرحتنا إلى الأبد كل عام وأنتم بصحة وسعادة.

اللهم بلغه الفرح والبهجة والسرور، أتمنى لك كل الحب، ويتقبل الله طاعتك.

عيد فطر مبارك عليكم أصدقائي الأعزاء، وكل سنة وأنتم بخير.

يعود عيد الفطر عليكم بعطر المسك والعود وريحان وورود، كل سنة وأنتم طيبون.

بمناسبة عيد الفطر المبارك يرزقكم الله بالجنة والقبول والفرح والسرور.

ألبسكم الله من تقواه نورًا، وادام الله عليكم الأعياد دهورًا، يا من اختارهم قلبي.

لا تكتمل فرحة العيد إلا بوجودكم، والعيد بهجة ما يحلى إلا بقربكم.

يسعدني ويسرني أتقدم لكم بتهنئة عيد الفطر المبارك، فكل عام وأنتم بخير، متمنياً لكم دوام الصحة والعافية.

هنأكم الله بالقبول، وأسكنكم الجنة مع الرسول، ورزقكم بالعيد بهجة لا تزول.

تقبل الله منا ومنكم صيام وقيام شهر رمضان، وأسعدكم بعيده فرحًا وسرورًا ورضاً وقبولاً.

تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، وختم لكم بالمغفرة والرحمة والعتق من النار، عيد فطر سعيد.

