قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قصة احتيال الإسماعيلية.. دينا فؤاد تثير الجدل بعد ادعاء مرض السرطان لجمع التبرعات
ألمانيا تطالب إيران بفتح مضيق هرمز والتخلي عن برنامجها النووي
هشام عباس ينعى هاني شاكر: فقدنا فنانًا خلوقًا أحبّه الجميع |خاص
نبيلة عبيد تنعى هاني شاكر: مطرب عظيم وصوته لا يتكرر وكنت أتابع حالته حتى لحظاته الأخيرة |خاص
لتقليل استهلاك الوقود.. شركات الطيران البريطانية تحصل على إذن لدمج الرحلات الجوية
وزارة الأوقاف: موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان دعوة الإسلام إلى التراحم
أقدار ربانية توازن الحزن بالفرح… فتوح أحمد يحتفل بحمل زوجته بعد 20 عامًا
هبوط اضطراري لطائرة رئيس الوزراء الإسباني في أنقرة بسبب عطل فني
محمد صلاح يكشف عن موقفه من الاحتراف في أستراليا
محافظ البحر الأحمر: ارتفاع ملحوظ في مؤشرات السياحة بنمو يتجاوز 9.7%.. ولدينا 165 ألف سرير فندقي
وفاة الصحفية ثريا أبو السعود شقيقة الفنانة صفاء أبو السعود
عمرو أديب يحذر من دعوات وقف العلاج: التوقف عن الإنسولين أو الكيماوي تحريض على القتل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

درة ضمن أجمل 100 وجه في العالم لعام 2026

درة
درة
تقى الجيزاوي

اختيرت النجمة درة ضمن قائمة «أجمل 100 وجه في العالم لعام 2026»، في إنجاز جديد يضاف إلى مسيرتها الفنية المميزة وحضورها اللافت على الساحة العربية.

وتعد هذه القائمة من أبرز التصنيفات العالمية التي تحظى باهتمام واسع، حيث تضم سنويًا نخبة من نجوم الفن والشخصيات العامة من مختلف أنحاء العالم، ويتم اختيارهم بناءً على معايير الجمال والتأثير والحضور الجماهيري.

ويؤكد هذا الاختيار العالمي مكانة درة الكبيرة وجاذبيتها التي تجمع بين الأناقة والموهبة، فضلًا عن نجاحها المستمر في تقديم أعمال فنية متنوعة نالت إعجاب الجمهور في مصر والوطن العربي، ما يعكس حضورها الطاغي وتأثيرها المتصاعد.

وتفاعل جمهور درة بشكل واسع مع الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن فخرهم بهذا الإنجاز، ومؤكدين أنها تستحق هذا التقدير العالمي بجدارة في ظل مسيرة فنية حافلة بالنجاحات.


وشهد موسم رمضان المنقضي تألقًا لافتًا لدرة، حيث واصلت ترسيخ مكانتها الفنية من خلال مشاركتها في عملين دراميين بارزين، أكدت من خلالهما قدرتها على التنوع وتقديم شخصيات تحمل ثقلًا دراميًا وإنسانيًا، بما يعكس نضجها الفني ووعيها باختيار أدوارها.

ففي مسلسل «علي كلاي»، جسدت درة شخصية “ميادة الديناري”، السيدة القوية والنافذة في عالم التجارة، التي تلعب دورًا محوريًا في تطور الأحداث، حيث تتشابك حياتها مع البطل وتؤثر بشكل مباشر في مسار حياته، ضمن عمل ينتمي إلى الدراما الاجتماعية الشعبية التي تمزج بين الإنسانية والتشويق، ويستعرض رحلة شاب نشأ في ظروف صعبة بعد فقدان أسرته، قبل أن تتغير حياته بعد تبنيه من رجل أعمال، ليخوض صراعات معقدة بين الماضي والحاضر، وبين النفوذ والالتزام الأخلاقي.

وحقق المسلسل نجاحًا ملحوظًا، بمشاركة نخبة من النجوم، أبرزهم: أحمد العوضي، محمود البزاوي، انتصار، عصام السقا، محمد ثروت، ريم سامي، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقي، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، ضياء عبدالخالق، عمر رزيق، الشحات مبروك، وبسام رجب، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج سينرجي.

كما تألقت درة في مسلسل «إثبات نسب»، حيث قدمت شخصية “نوال” ضمن عمل ناقش قضايا اجتماعية معاصرة بطريقة مشوقة، وأكدت من خلاله قدرتها على تقديم أدوار متعددة الأبعاد تجمع بين القوة الإنسانية والتأثير الفني.

وشارك في بطولة العمل عدد من النجوم، من بينهم: محمود عبدالمغني، ولاء الشريف، محسن محيي الدين، هاجر الشرنوبي، محمد علي رزق، نبيل عيسى، هند عبد الحليم، صدقي صخر، وفتوح أحمد، والعمل من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد عبده.

درة أجمل 100 وجه في العالم لعام 2026 اعمال درة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. خطوات الحصول على منحة التموين وآخر موعد للصرف

طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

4500 جنيه برقم البطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

صورة أرشيفية

حقيقة تعطيل الدراسة غدا في المدارس بعد تحذيرات الأرصاد الجوية.. التعليم تنفي

قرار تعيينه "مكملش شهر".. من هو وكيل مديرية تعليم بني سويف صاحب واقعة طالبة «رغيفين وكيس فول»

مكملش شهر.. من هو وكيل مديرية تعليم بني سويف صاحب واقعة طالبة رغيفين وكيس فول؟

سعر الذهب اليوم

700 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بعد التراجع الكبير

حسام حسن

منتخب مصر | حسام حسن يستبعد 10 لاعبين من قائمة كأس العالم.. من هم؟

وفاة هاني شاكر

وفاة هاني شاكر بعد صراع طويل مع المرض

هاني شاكر وابنه شريف وزوجته نهلة

فقدت روحي.. كلمات مؤثرة من شريف هاني شاكر بعد رحيل والده

ترشيحاتنا

الصلاة

ما حكم تأخير الصلاة بسبب الدراسة أو العمل؟.. أمين الفتوى يجيب

الخطوبة

هل تُفسخ الخطوبة بسبب الكذب؟.. أمين الإفتاء يجيب

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف: بناء الوعي الوطني مسئولية مشتركة بين المؤسسات الدينية والتعليمية

بالصور

درة ضمن أجمل 100 وجه في العالم لعام 2026

درة
درة
درة

لمرضى السكرى .. طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر

لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر
لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر
لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر

فيديو

نبيلة عبيد والراحل هانى شاكر

نبيلة عبيد تنعى هاني شاكر: مطرب عظيم وصوته لا يتكرر وكنت أتابع حالته حتى لحظاته الأخيرة |خاص

هانى شاكر

باسكال مشعلاني تنعى هاني شاكر: صوته لن يتكرر وسيظل حاضرًا بأعماله| خاص

هاني شاكر

جالسا على كرسي.. أخر ظهور لـ هاني شاكر قبل 3 أشهر من وفاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد