درة ضمن أجمل 100 وجه في العالم لعام 2026

اختيرت النجمة درة ضمن قائمة «أجمل 100 وجه في العالم لعام 2026»، في إنجاز جديد يضاف إلى مسيرتها الفنية المميزة وحضورها اللافت على الساحة العربية.

وتعد هذه القائمة من أبرز التصنيفات العالمية التي تحظى باهتمام واسع، حيث تضم سنويًا نخبة من نجوم الفن والشخصيات العامة من مختلف أنحاء العالم، ويتم اختيارهم بناءً على معايير الجمال والتأثير والحضور الجماهيري.

ويؤكد هذا الاختيار العالمي مكانة درة الكبيرة وجاذبيتها التي تجمع بين الأناقة والموهبة، فضلًا عن نجاحها المستمر في تقديم أعمال فنية متنوعة نالت إعجاب الجمهور في مصر والوطن العربي، ما يعكس حضورها الطاغي وتأثيرها المتصاعد.

وتفاعل جمهور درة بشكل واسع مع الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن فخرهم بهذا الإنجاز، ومؤكدين أنها تستحق هذا التقدير العالمي بجدارة في ظل مسيرة فنية حافلة بالنجاحات.



وشهد موسم رمضان المنقضي تألقًا لافتًا لدرة، حيث واصلت ترسيخ مكانتها الفنية من خلال مشاركتها في عملين دراميين بارزين، أكدت من خلالهما قدرتها على التنوع وتقديم شخصيات تحمل ثقلًا دراميًا وإنسانيًا، بما يعكس نضجها الفني ووعيها باختيار أدوارها.

ففي مسلسل «علي كلاي»، جسدت درة شخصية “ميادة الديناري”، السيدة القوية والنافذة في عالم التجارة، التي تلعب دورًا محوريًا في تطور الأحداث، حيث تتشابك حياتها مع البطل وتؤثر بشكل مباشر في مسار حياته، ضمن عمل ينتمي إلى الدراما الاجتماعية الشعبية التي تمزج بين الإنسانية والتشويق، ويستعرض رحلة شاب نشأ في ظروف صعبة بعد فقدان أسرته، قبل أن تتغير حياته بعد تبنيه من رجل أعمال، ليخوض صراعات معقدة بين الماضي والحاضر، وبين النفوذ والالتزام الأخلاقي.

وحقق المسلسل نجاحًا ملحوظًا، بمشاركة نخبة من النجوم، أبرزهم: أحمد العوضي، محمود البزاوي، انتصار، عصام السقا، محمد ثروت، ريم سامي، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقي، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، ضياء عبدالخالق، عمر رزيق، الشحات مبروك، وبسام رجب، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج سينرجي.

كما تألقت درة في مسلسل «إثبات نسب»، حيث قدمت شخصية “نوال” ضمن عمل ناقش قضايا اجتماعية معاصرة بطريقة مشوقة، وأكدت من خلاله قدرتها على تقديم أدوار متعددة الأبعاد تجمع بين القوة الإنسانية والتأثير الفني.

وشارك في بطولة العمل عدد من النجوم، من بينهم: محمود عبدالمغني، ولاء الشريف، محسن محيي الدين، هاجر الشرنوبي، محمد علي رزق، نبيل عيسى، هند عبد الحليم، صدقي صخر، وفتوح أحمد، والعمل من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد عبده.