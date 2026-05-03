عودة الأجواء الشتوية..هل تتعطل الدراسة غدا بسبب سوء الطقس؟

تشهد البلاد تغيرات ملحوظة في درجات الحرارة ما بين ارتفاع وانخفاض خلال فترات قصيرة، الأمر الذي يثير تساؤلات المواطنين حول طبيعة الطقس خلال الأيام المقبلة، ومدى تأثيره على الحياة اليومية في ظل التقلبات الجوية التي تميز فصل الربيع.

إنخفاض في درجات الحرارة

أكد محمود القياتي، مدير المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية،في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد أن البلاد بدأت بالفعل تشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة اعتبارًا من اليوم، موضحًا أن هذا التراجع كان واضحًا منذ ساعات الليل الماضية.

وقال القياتي إن درجات الحرارة الصغرى ستنخفض خلال الفترة المقبلة لتتراوح بين 13 و14 درجة مئوية خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، ما يجعل الطقس مائلًا للبرودة في هذه الأوقات، بعد أن كانت قد سجلت نحو 20 درجة في القاهرة خلال الأيام الماضية.

وأضاف أن الانخفاض في درجات الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع، لافتًا إلى أن العظمى على القاهرة ستتراوح ما بين 24 و26 درجة مئوية، مع تأثر مناطق شمال البلاد بشكل أكبر بهذه التغيرات.

ونصح مدير المركز الإعلامي بالأرصاد المواطنين بضرورة توخي الحذر في اختيار الملابس، خاصة مع التقلبات الجوية التي يشهدها فصل الربيع، مشددًا على أهمية تجنب ارتداء الملابس الصيفية الخفيفة للغاية خلال فترات الصباح الباكر أو ساعات الليل، وضرورة اصطحاب جاكيت أو ارتداء قطعة إضافية لتفادي برودة الطقس.

وأوضح القياتي أن القرار يرتبط بطبيعة الأحوال الجوية، مشيرًا إلى أن فصل الربيع يشهد عادة تقلبات جوية، وفي حال وجود حالة قوية من عدم الاستقرار يتم الإعلان عنها مسبقًا والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ القرار المناسب، مؤكدًا أن الأجواء الحالية مستقرة ولا تستدعي تعطيل الدراسة حتى الآن.

وأشار القياتي إلى أنه مع نهاية الأسبوع من المتوقع أن تشهد البلاد ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة، مع عودة الأجواء الحارة خلال فترات النهار، مقابل طقس معتدل ليلًا، بعد موجة الانخفاض الحالية.