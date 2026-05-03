قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قصة احتيال الإسماعيلية.. دينا فؤاد تثير الجدل بعد ادعاء مرض السرطان لجمع التبرعات
ألمانيا تطالب إيران بفتح مضيق هرمز والتخلي عن برنامجها النووي
هشام عباس ينعى هاني شاكر: فقدنا فنانًا خلوقًا أحبّه الجميع |خاص
نبيلة عبيد تنعى هاني شاكر: مطرب عظيم وصوته لا يتكرر وكنت أتابع حالته حتى لحظاته الأخيرة |خاص
لتقليل استهلاك الوقود.. شركات الطيران البريطانية تحصل على إذن لدمج الرحلات الجوية
وزارة الأوقاف: موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان دعوة الإسلام إلى التراحم
أقدار ربانية توازن الحزن بالفرح… فتوح أحمد يحتفل بحمل زوجته بعد 20 عامًا
هبوط اضطراري لطائرة رئيس الوزراء الإسباني في أنقرة بسبب عطل فني
محمد صلاح يكشف عن موقفه من الاحتراف في أستراليا
محافظ البحر الأحمر: ارتفاع ملحوظ في مؤشرات السياحة بنمو يتجاوز 9.7%.. ولدينا 165 ألف سرير فندقي
وفاة الصحفية ثريا أبو السعود شقيقة الفنانة صفاء أبو السعود
عمرو أديب يحذر من دعوات وقف العلاج: التوقف عن الإنسولين أو الكيماوي تحريض على القتل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

عودة الأجواء الشتوية..هل تتعطل الدراسة غدا بسبب سوء الطقس؟

أرشيفية
أرشيفية
رنا أشرف

تشهد البلاد تغيرات ملحوظة في درجات الحرارة ما بين ارتفاع وانخفاض خلال فترات قصيرة، الأمر الذي يثير تساؤلات المواطنين حول طبيعة الطقس خلال الأيام المقبلة، ومدى تأثيره على الحياة اليومية في ظل التقلبات الجوية التي تميز فصل الربيع. 

إنخفاض في درجات الحرارة 

أكد محمود القياتي، مدير المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية،في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد أن البلاد بدأت بالفعل تشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة اعتبارًا من اليوم، موضحًا أن هذا التراجع كان واضحًا منذ ساعات الليل الماضية.

وقال القياتي إن درجات الحرارة الصغرى ستنخفض خلال الفترة المقبلة لتتراوح بين 13 و14 درجة مئوية خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، ما يجعل الطقس مائلًا للبرودة في هذه الأوقات، بعد أن كانت قد سجلت نحو 20 درجة في القاهرة خلال الأيام الماضية.

وأضاف أن الانخفاض في درجات الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع، لافتًا إلى أن العظمى على القاهرة ستتراوح ما بين 24 و26 درجة مئوية، مع تأثر مناطق شمال البلاد بشكل أكبر بهذه التغيرات.

ونصح مدير المركز الإعلامي بالأرصاد المواطنين بضرورة توخي الحذر في اختيار الملابس، خاصة مع التقلبات الجوية التي يشهدها فصل الربيع، مشددًا على أهمية تجنب ارتداء الملابس الصيفية الخفيفة للغاية خلال فترات الصباح الباكر أو ساعات الليل، وضرورة اصطحاب جاكيت أو ارتداء قطعة إضافية لتفادي برودة الطقس.

وأوضح القياتي أن القرار يرتبط بطبيعة الأحوال الجوية، مشيرًا إلى أن فصل الربيع يشهد عادة تقلبات جوية، وفي حال وجود حالة قوية من عدم الاستقرار يتم الإعلان عنها مسبقًا والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ القرار المناسب، مؤكدًا أن الأجواء الحالية مستقرة ولا تستدعي تعطيل الدراسة حتى الآن.

وأشار القياتي إلى أنه مع نهاية الأسبوع من المتوقع أن تشهد البلاد ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة، مع عودة الأجواء الحارة خلال فترات النهار، مقابل طقس معتدل ليلًا، بعد موجة الانخفاض الحالية.

إنخفاض درجات الحرارة درجات الحرارة الأرصاد الجوية تأجيل الدراسة أرتفاع الأرصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. خطوات الحصول على منحة التموين وآخر موعد للصرف

طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

4500 جنيه برقم البطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

صورة أرشيفية

حقيقة تعطيل الدراسة غدا في المدارس بعد تحذيرات الأرصاد الجوية.. التعليم تنفي

قرار تعيينه "مكملش شهر".. من هو وكيل مديرية تعليم بني سويف صاحب واقعة طالبة «رغيفين وكيس فول»

مكملش شهر.. من هو وكيل مديرية تعليم بني سويف صاحب واقعة طالبة رغيفين وكيس فول؟

سعر الذهب اليوم

700 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بعد التراجع الكبير

حسام حسن

منتخب مصر | حسام حسن يستبعد 10 لاعبين من قائمة كأس العالم.. من هم؟

وفاة هاني شاكر

وفاة هاني شاكر بعد صراع طويل مع المرض

هاني شاكر وابنه شريف وزوجته نهلة

فقدت روحي.. كلمات مؤثرة من شريف هاني شاكر بعد رحيل والده

ترشيحاتنا

الصلاة

ما حكم تأخير الصلاة بسبب الدراسة أو العمل؟.. أمين الفتوى يجيب

الخطوبة

هل تُفسخ الخطوبة بسبب الكذب؟.. أمين الإفتاء يجيب

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف: بناء الوعي الوطني مسئولية مشتركة بين المؤسسات الدينية والتعليمية

بالصور

درة ضمن أجمل 100 وجه في العالم لعام 2026

درة
درة
درة

لمرضى السكرى .. طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر

لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر
لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر
لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر

فيديو

نبيلة عبيد والراحل هانى شاكر

نبيلة عبيد تنعى هاني شاكر: مطرب عظيم وصوته لا يتكرر وكنت أتابع حالته حتى لحظاته الأخيرة |خاص

هانى شاكر

باسكال مشعلاني تنعى هاني شاكر: صوته لن يتكرر وسيظل حاضرًا بأعماله| خاص

هاني شاكر

جالسا على كرسي.. أخر ظهور لـ هاني شاكر قبل 3 أشهر من وفاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد