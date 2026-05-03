700 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بعد التراجع الكبير

تراجعت أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم السبت بنحو 40 جنيهًا في سعر الجرام، وذلك متأثرة بتكبد الأوقية بالبورصة العالمية خسائر بلغت نحو 96 دولارًا خلال نفس الفترة، وتراجع الدولار في البنوك.



سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبًا في السوق، في ختام تعاملات الأسبوع، 6960 جنيهًا بدون مصنعية، بعد أن كان قد افتتح تعاملات الأسبوع عند مستوى 7000 جنيه، بمتوسط فارق بين سعري البيع والشراء يبلغ نحو 50 جنيهًا، بينما يبلغالفارق بين السعر الحالي وأعلى سعر سجله نحو 700 جنيه.

أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة على النحو التالي:

عيار 24: 7943 جنيهًا للشراء و7909 جنيهات للبيع

عيار 21: 6950 جنيهًا للشراء و6920 جنيهًا للبيع

عيار 18: 5957 جنيهًا للشراء و5932 جنيهًا للبيع

عيار 12: 3972 جنيهًا للشراء و3954 جنيهًا للبيع

الجنيه الذهب (وزن 8 جرامات من عيار 21): 55600 جنيهًا للشراء و55360 جنيهًا للبيع

سعر الأوقية عالميًا: 4614 دولارًا

أسعار الذهب في نهاية أبريل.. خسائر أكبر

يذكر أن أسعار الذهب بالسوق كانت قد شهدت تراجعًا أكثر حدة في ختام تعاملات شهر أبريل الماضي، حيث فقد الجرام نحو 340 جنيهًا متأثرًا بتحركات الأوقية بالبورصة العالمية، إلى جانب سعر صرف الدولار وحجم الطلب على المعدن النفيس.

فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في ختام تعاملات الشهر الماضي 6950 جنيهًا، مقارنة بسعر 7290 جنيهًا في بداية الشهر نفسه، أي بتراجع بلغ 340 جنيهًا للجرام الواحد خلال شهر أبريل فقط.



مصنعية الذهب.. عامل رئيسي في تحديد السعر النهائي

تتراوح قيمة مصنعية الذهب والدمغة عادة بين 100 و300 جنيه تقريبًا، وقد تزيد أو تنخفض وفقًا لحجم الجهد المبذول في تصنيع المشغولات الذهبية ودرجة تعقيد التصميم، وذلك بحسب تقديرات الشركة أو الورشة المنتجة.

كما تختلف قيمة المصنعية باختلاف عيار الذهب، ويُعد عيار 18 من أكثر الأعيرة ارتفاعًا في المصنعية، مقارنة بعيار 24 الذي يُستخدم غالبًا في صناعة السبائك ويتسم بانخفاض تكلفة تصنيعه نسبيًا.

ويُذكر أن الأسعار المذكورة تُعبر عن قيمة الذهب بدون إضافة المصنعية، نظرًا لاختلافها وفقًا لعدة عوامل.