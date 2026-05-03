قدمت الشيف حبيبة ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماى فيسبوك، طريقة عمل فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليلة.
المكونات:
- صدر رومي أو دجاج (بدون جلد)
- 1 م ك بابريكا مدخنة
- 1 م ص ثوم بودر
- 1 م ص بصل بودر
- ½ م ص فلفل أسود
- ½ م ص كمون
- 1 م ص ملح (أو أقل)
- 1 م ك خل تفاح
- 1 م ص زيت زيتون
- 1 م ص عسل (اختياري)
الطريقة لعمل فصوص الرومى المدخن بسعرات قليلة
1. يتغسل الصدر ويتنشف، ويتدهن خل + زيت.
2. يتتبل بكل التوابل ويترك في التلاجة 2–12 ساعة.
3. يضع على شبكة فوق صينية فيها مياه سخنة .
4. يدخل فرن 180° حوالي 45–60 دقيقة حتى يستوي.