قدمت الشيف حبيبة ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماى فيسبوك، طريقة عمل فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليلة.

المكونات:

- صدر رومي أو دجاج (بدون جلد)

- 1 م ك بابريكا مدخنة

- 1 م ص ثوم بودر

- 1 م ص بصل بودر

- ½ م ص فلفل أسود

- ½ م ص كمون

- 1 م ص ملح (أو أقل)

- 1 م ك خل تفاح

- 1 م ص زيت زيتون

- 1 م ص عسل (اختياري)

الطريقة لعمل فصوص الرومى المدخن بسعرات قليلة

1. يتغسل الصدر ويتنشف، ويتدهن خل + زيت.

2. يتتبل بكل التوابل ويترك في التلاجة 2–12 ساعة.

3. يضع على شبكة فوق صينية فيها مياه سخنة .

4. يدخل فرن 180° حوالي 45–60 دقيقة حتى يستوي.