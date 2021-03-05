اذا كنتي تحاولين تقديم اكلات مختلفة يمكنك ان تتعلمي طريقة عمل الكوردن بلو





مقادير

شرائح جبن سويسرية

صدور الدجاج

شرائح رومي مدخن

فلفل أسود

ملح

1 بيضة

1/2 كوب"فتات الخبز " بقسماط مطحون

طريقة تحضير

سخني الفرن ثم املأي مقلاة بكمية قليلة من الزيت بحيث تغطي قاع المقلاة وضعيها في الفرن.

قطعي كل صدر من صدور الدجاج إلى أربع شرائح للتقليل من سمكها الكبير.

قومي بتتبيل كل شريحة من الدجاج بالملح والفلفل.

ضعي شريحة من الرومي المدخن ثم شريحة من الجبن على كل شريحة من شرائح الدجاج ثم لفيهم معًا وثبتيهم بعود أو اثنين من أعواد تنظيف الأسنان.

اخفقي البيضة مع قليل من الفلفل الأسود في وعاء. اغمسي كل لفة من الدجاج في البيض ثم في البقسماط بحيث يتم تغطيتها من جميع الجوانب.

ضعي شرائح الدجاج فى الزيت الساخن واتركيها بالفرن لمدة تتراوح ما بين 20 - 25 دقيقة مع التقليب حتى تنضج ويصبح لونها ذهبيا.

اخرجي شرائح الدجاج من الفرن وضعي شريحة أخرى من الجبن على كل منهما ثم ادخليهم الفرن مرة أخرى لدقائق حتى تذوب الجبن.

انزعي الأعواد الخشبية من لفات الدجاج وقدمي كوردون بلو الدجاج اللذيذ.