محمد صلاح: حسين لبيب أعلن أنه لن يترشح في انتخابات الزمالك المقبلة

أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء، أكد خلال جلسته اليوم مع نجوم الفريق، أنه لن يترشح في الانتخابات القادمة للأبيض.

وقال صلاح، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "cbc": " نادي الزمالك باسمه وتاريخه قيمة كبيرة، ومش مفروض إن قيمته تكون مليارين أو 3 مليارات، لأن القيمة التسويقية للنادي أكبر من كده، ولازم نحافظ على حقوقه".

وتابع:" حسين لبيب أكد أنه سيعمل لصالح النادي حتى أخر يوم في فترة، وأنه لن يترشح في الانتخابات القادمة".