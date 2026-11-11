وزير الشباب والرياضة يبحث مع مسئولي مكافحة المنشطات استكمال إجراءات اعتماد المعمل المصري دوليًا

عقد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا مع الدكتور حازم خميس، مدير المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، واللواء طبيب محمد سعد حجازي، مساعد رئيس هيئة إمداد وتموين القوات المسلحة ، واللواء طبيب تامر منصور عايد، مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة ورئيس مجلس الأمناء بمعمل المنشطات، لبحث الإجراءات الخاصة باستكمال اعتماد المعمل المصري لمكافحة المنشطات، ومتابعة مستجدات هذا الملف والخطوات المطلوبة لتحقيق الاعتماد وفقًا للمعايير الدولية.

وتناول الاجتماع استعراض أبرز الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، والخطوات التي أنجزها مجلس أمناء المعمل في إطار العمل على استيفاء متطلبات الاعتماد، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه استكمال الإجراءات، وبحث آليات التعامل معها ووضع الحلول المناسبة لتجاوزها.

وأكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن اعتماد المعمل المصري لمكافحة المنشطات يمثل هدفًا استراتيجيًا لدعم وتطوير المنظومة الرياضية المصرية، وتعزيز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي في مجال مكافحة المنشطات، مشيرًا إلى حرص الوزارة على توفير أوجه الدعم والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات المطلوبة وفقًا للمعايير الدولية.

وأضاف الوزير أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف الجهود والعمل المشترك لتجاوز التحديات، والبناء على ما تحقق من خطوات وإنجازات خلال الفترة الماضية، بما يضمن استكمال متطلبات الاعتماد، ويعزز قدرات المعمل الفنية والتشغيلية، ويدعم منظومة رياضية قائمة على النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص.

وشدد جوهر نبيل على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين وزارة الشباب والرياضة والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات والجهات المعنية بالقوات المسلحة، لتحقيق المستهدفات المحددة وتسريع وتيرة العمل خلال المرحلة المقبلة.