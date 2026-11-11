قيم ومبادئ وأخلاق.. أحمد بلال يكشف سر تفوق الأهلي في التعامل مع الأزمات: مختلف عن أي نادٍ فى العالم

أكد أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، أن النادي الأهلي يتميز عن باقي الأندية بامتلاكه منظومة قائمة على القيم والمبادئ والأخلاق، مشيرًا إلى أن الأزمات التي شهدها منتخب مصر خلال الفترة الماضية كان من الممكن التعامل معها وحسمها مبكرًا لو حدثت داخل القلعة الحمراء.

وقال أحمد بلال، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي، إن الأحداث التي شهدها المنتخب لو وقعت داخل النادي الأهلي، لكانت انتهت منذ وقت مبكر، مستشهدًا بطريقة تعامل الإدارة مع الأزمات والمواقف المختلفة التي واجهت النادي على مدار تاريخه.

وأضاف: «الأهلي مختلف عن أي نادٍ تاني، لأن عندنا قيم ومبادئ وأخلاق، ويمكن الأحداث اللي حصلت في المنتخب دي لو كانت حصلت في الأهلي، كانت اتحلت من بدري أوي».

واستشهد نجم الأهلي السابق بأزمة رمضان صبحي، موضحًا أن النادي منح اللاعب مهلة ساعتين للتفكير وتحديد موقفه، مؤكدًا أن هذه الطريقة تعكس أسلوب الأهلي في التعامل مع الأزمات والحفاظ على مبادئه.

وتابع أن الأهلي تعامل بحزم مع عدد من المواقف السابقة، مستذكرًا واقعة هروب عصام الحضري ورغبته في العودة إلى النادي، مؤكدًا أن الباب أُغلق أمامه، كما أشار إلى موقف النادي من حسام وإبراهيم حسن خلال مفاوضات تجديد التعاقد، رغم أنهما كانا من أبرز نجوم الفريق في ذلك الوقت.

واختتم أحمد بلال تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي تعرض على مدار سنوات لمراهنات من البعض على سقوطه عقب كل أزمة، لكن النادي كان يرد دائمًا داخل الملعب، من خلال تحقيق البطولات ومواصلة حصد الإنجازات.