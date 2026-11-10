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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أسباب تأخر الكلام عند الأطفال.. تعرف على أبرز العلامات والطرق الفعالة لتنمية الحصيلة اللغوية

تأخر الكلام عند الأطفال
تأخر الكلام عند الأطفال
آية التيجي

تأخر الكلام عند الأطفال وأبرز أسبابه

أعراض تأخر الكلام عند الأطفال وعلاجه

تأثير الشاشات على كلام الأطفال

علاقة الهواتف بتأخر الكلام عند الأطفال

علاقة منطقة بروكا بالمخ وتأخر الكلام عند الأطفال

طرق فعالة لتنمية الحصيلة اللغوية

تمارين فعالة تساعدك على زيادة مهارات التخاطب للأطفال

أهمية التدخل المبكر لعلاج مشكلة تأخر الكلام

يُعد تأخر الكلام عند الأطفال من المشكلات التي تثير قلق الكثير من الأمهات والآباء، خاصة مع ملاحظة صعوبة الطفل في نطق الكلمات أو التعبير عن احتياجاته مقارنة بالأطفال في المرحلة العمرية نفسها. وتتعدد أسباب تأخر الكلام، فقد ترتبط بعوامل عضوية أو بيئية أو نفسية، ما يجعل تحديد السبب خطوة أساسية لاختيار طريقة التعامل المناسبة.

ما أسباب تأخر الكلام عند الأطفال؟

وفي تصريح خاص لموقع «صدى البلد» الإخباري، كشفت الدكتورة سارة ناصر، أخصائية التخاطب والتربية الخاصة، عن أبرز أسباب تأخر الكلام عند الأطفال، وتأثير الاستخدام المستمر للهواتف والشاشات على تطور اللغة، إلى جانب طرق تنمية الحصيلة اللغوية داخل المنزل وأهمية التدخل المبكر.

 وأوضحت الدكتورة سارة ناصر أن أسباب تأخر الكلام تختلف من طفل إلى آخر، ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة أنواع رئيسية، هي الأسباب العضوية والبيئية والنفسية.

أولًا: الأسباب العضوية لتأخر الكلام:

ترتبط بعض حالات تأخر الكلام بعوامل صحية أو نمائية تؤثر في قدرة الطفل على اكتساب اللغة والتعبير، ومن أبرزها:

ـ وجود اضطرابات أو مشكلات تؤثر في وظائف المخ.

ـ التعرض لإصابات في مراكز اللغة والكلام.

ـ وجود تاريخ عائلي أو عوامل وراثية مرتبطة بتأخر الكلام.

ـ بعض المشكلات التي تحدث أثناء الولادة، مثل الولادة المبكرة أو انخفاض وزن الطفل عند الولادة.

ـ اضطراب طيف التوحد.

ـ بعض الإعاقات، مثل الإعاقة السمعية أو البصرية أو الذهنية.

ثانيًا: الأسباب البيئية لتأخر الكلام:

قد تؤثر البيئة المحيطة بالطفل في تطور مهارات التواصل واكتساب الكلمات، ومن أبرز العوامل البيئية التي أشارت إليها أخصائية التخاطب:

ـ الإفراط في استخدام الهواتف والشاشات.

ـ الحرمان البيئي والعزلة الاجتماعية.

ـ عدم التحدث مع الطفل بصورة يومية داخل المنزل.

ـ قلة التفاعل والمشاركة الكلامية بين الطفل وأفراد الأسرة.

ـ عدم تنظيم التعرض للغات المختلفة، مع إهمال اللغة الأم أو اللغة الأساسية للطفل.

ثالثًا: الأسباب النفسية لتأخر الكلام:

قد تؤثر الظروف النفسية التي يمر بها الطفل في رغبته في التواصل والتعبير عن نفسه، ومن أبرز العوامل التي ذكرتها الدكتورة سارة ناصر:

ـ تعرض الطفل للإحباط أو التخويف بصورة متكررة.

ـ المرور بصدمات نفسية أو التعرض للتوتر.

ـ كثرة الشجار والخلافات بين الوالدين أمام الطفل.

تأخر الكلام عند الأطفال

هل مشاهدة الهواتف باستمرار تسبب تأخر الكلام؟

أوضحت أخصائية التخاطب أن الاستخدام المفرط للهواتف والشاشات لا يُعد السبب الرئيسي أو الوحيد لتأخر الكلام، لكنه قد يكون أحد العوامل التي تؤثر سلبًا في تطور اللغة، خاصة عندما يحل وقت الشاشة محل التفاعل المباشر مع الأهل.

وأضافت أن الاعتماد المستمر على الأجهزة قد يقلل فرص الطفل في ممارسة الحوار والاستماع والتفاعل الاجتماعي، كما قد يؤدي إلى تفاقم صعوبات التواصل إذا كان الطفل يعاني بالفعل أحد أسباب تأخر الكلام.

تأخر الكلام عند الأطفال

هل تأخر الكلام يعني بالضرورة انخفاض ذكاء الطفل؟

لا يعني تأخر الكلام بالضرورة أن الطفل يعاني انخفاضًا في مستوى الذكاء أو وجود مشكلة في النمو العقلي؛ فهناك أطفال يتأخرون في التعبير اللفظي مع احتفاظهم بقدرات معرفية مناسبة لأعمارهم.

وأشارت الدكتورة سارة ناصر إلى أن الكلام عملية معقدة تعتمد على عمل مناطق متعددة في المخ، ومن بينها منطقة «بروكا» المسؤولة عن جوانب مهمة من إنتاج الكلام.

كما أوضحت أهمية تقييم الجانبين الاستقبالي والتعبيري للغة؛ فاللغة الاستقبالية تتعلق بقدرة الطفل على فهم الكلمات والتعليمات، بينما ترتبط اللغة التعبيرية بقدرته على استخدام الكلمات وتكوين الجمل للتواصل مع الآخرين.

ولذلك، لا يكفي تقييم عدد الكلمات التي ينطقها الطفل فقط، بل يجب أيضًا معرفة مدى فهمه لما يسمعه واستجابته للتعليمات المناسبة لعمره.

تأخر الكلام عند الأطفال

كيف تنمي الأم الحصيلة اللغوية لطفلها داخل المنزل؟

يمكن للأسرة أن تلعب دورًا مهمًا في دعم تطور اللغة لدى الطفل من خلال التفاعل اليومي وتشجيعه على الكلام والتعبير عن احتياجاته.

وقدمت الدكتورة سارة ناصر مجموعة من النصائح التي تساعد الأم على تنمية الحصيلة اللغوية لدى طفلها، أبرزها:

ـ التحدث مع الطفل باستمرار: الحرص على إجراء حوارات يومية معه، حتى في أثناء الأنشطة المنزلية البسيطة.

ـ الخروج وتعريفه بالأشياء: اصطحاب الطفل إلى أماكن مختلفة وتعريفه بأسماء الأشياء المحيطة به، مع إشراكه في مواقف الحياة اليومية مثل التسوق.

ـ سرد الحكايات: قراءة القصص والحكايات للطفل بصورة منتظمة، وتشجيعه على تكرار الكلمات ووصف الصور.

ـ مشاركته تفاصيل يومه: منحه فرصة للحديث عما شاهده أو فعله في الحضانة أو المدرسة أو النادي.

ـ تشجيعه على التعبير: مساعدة الطفل على التعبير عن احتياجاته ومشاعره، ومنحه الوقت الكافي للحديث دون استعجاله أو السخرية من محاولاته.

تأخر الكلام عند الأطفال

أهمية التدخل المبكر لعلاج تأخر الكلام عند الأطفال

أكدت أخصائية التخاطب أن التدخل المبكر يمثل خطوة مهمة في التعامل مع اضطرابات النطق واللغة، موضحة أن البدء في التقييم والتأهيل في وقت مبكر يساعد على تقديم الدعم المناسب للطفل خلال مراحل نموه.

فكلما جرى اكتشاف المشكلة مبكرًا وتحديد أسبابها، أمكن وضع خطة مناسبة لتنمية مهارات التواصل واللغة، بدلًا من الانتظار حتى تتفاقم الصعوبات أو تؤثر في تفاعل الطفل مع المحيطين به.

ومن المهم أن يخضع الطفل لتقييم متخصص عند ملاحظة تأخر في الكلام أو صعوبة في فهم اللغة والتواصل، لتحديد ما إذا كان يحتاج إلى جلسات تخاطب أو فحوص سمعية أو تقييم نمائي، وفقًا لحالته.

الدكتورة سارة ناصر، أخصائية التخاطب والتربية الخاصة
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