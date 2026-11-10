بعد 4 أيام من اختفائه.. العثور على جثة النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت

أفادت تقارير إعلامية، نقلًا عن مصادر أمنية لبنانية، بالعثور على جثة النائب العراقي السابق أحمد العلواني في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بعد أربعة أيام من انقطاع الاتصال به واختفائه في ظروف لم تتضح ملابساتها حتى الآن.

وذكرت تقارير الإعلام، نقلًا عن مصدر أمني لبناني، أنه جرى العثور على جثة العلواني في منطقة الطريق الجديدة بالعاصمة بيروت، فيما أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الجثة عُثر عليها داخل شقة في المنطقة ذاتها.

وجاء الإعلان عن العثور على الجثة بعدما كشفت تقارير سابقة أن عائلة العلواني أبلغت السفارة العراقية في بيروت بفقدان الاتصال به منذ أربعة أيام، مع إغلاق هواتفه وتعذر التواصل معه، حتى من جانب مرافقيه.

وبحسب المعلومات المنشورة، تابعت السفارة العراقية القضية بالتنسيق مع الجهات المعنية، فيما باشرت الأجهزة الأمنية اللبنانية عمليات البحث والتحري لكشف مصيره، قبل ورود الأنباء عن العثور على جثته.

ولا تزال ملابسات وفاة النائب العراقي السابق غير واضحة، في ظل غياب معلومات رسمية تفصيلية بشأن أسباب الوفاة أو المسؤولين عنها. ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات الأمنية والطبية مزيدًا من التفاصيل بشأن الواقعة.

ويُعد أحمد العلواني من الشخصيات السياسية التي برزت في محافظة الأنبار العراقية، وشغل عضوية مجلس النواب، كما ارتبط اسمه بالاحتجاجات التي شهدتها المحافظة عامي 2012 و2013.

وكانت السلطات العراقية قد اعتقلته في ديسمبر 2013، وصدر بحقه حكم بالإعدام عام 2014، قبل أن يُفرج عنه في أبريل 2025، وفق تقارير إعلامية.

وتثير الواقعة اهتمامًا عراقيًا ولبنانيًا، في انتظار إعلان نتائج التحقيقات وتوضيح ظروف اختفاء العلواني والعثور عليه متوفيًا في بيروت.